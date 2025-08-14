Obavijesti

News

ZAVRŠILA U BOLNICI

Biciklistica (45) s 2,5 promila u krvi pala na cesti blizu Zaboka

Piše Ivan Štengl,
Foto: Policija

U nesreći je zadobila lakše tjelesne ozljede, koje su joj okvalificirane u Općoj bolnici Zabok, gdje joj je pružena liječnička pomoć - dodali su iz policije

Policija je objavila detalje nesreće u kojoj je 45-godišnja hrvatska državljanka pala s bicikla u mjestu Gornja Šemnica nedaleko Krapine.

- Do prometne nesreće je došlo kada je 45-godišnja biciklistica vozeći bicikl niz pregledni desni zavoj u nizbrdici izgubila ravnotežu i pala na kolnik - navodi policija.

Biciklistica je imala 2,5 promila alkohola u krvi.

Protiv biciklistice slijedi prekršajni nalog.

