Biden je pisao maršalu: 'Dragi Tito, hvala za gostoljubivost...'

<p>Američki predsjednik <strong>Jimmy Carter</strong> bio je jedan od većih prijatelja <strong>Josipa Broza Tita</strong>, kojega je znao pitati za savjet, najčešće oko situacije na Bliskom istoku. Kad je Tito umro, Carter je na sprovod poslao potpredsjednika<strong> Waltera Mondalea</strong> i svoju majku<strong> Lillian</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tito obožavao Douglasa</strong></p><p>Godinu dana ranije, na posljednji ispraćaj <strong>Edvarda Kardelja</strong> - ideologa samoupravljanja i tvorca rečenice 'sreću čovjeku ne može donijeti ni država ni partija, već jedino on sam' - uz čuvenog diplomata <strong>Areiela Harimanna</strong> poslao je <strong>Joea Bidena</strong>, aktualnog kandidata demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.</p><p>Biden je tad bio žutokljunac, imao je 36 godina, a danas je, sa 77 godina, najstariji kandidat za američkog predsjednika. Bude li izabran, imat će 78 i postati najstariji predsjednik Amerike, no još deset godina mlađi od Josipa Broza Tita na kraju njegova života.</p><h2>KVIZ: Koliko znate o SAD-u?</h2><p>Mediji su ovih dana objavili zanimljivo pisamce koje je Biden, kao mladi diplomat, tad uputio Titu.</p><p>Biden je, dakako, kao član američke delegacije tom prilikom upoznao jugoslavenskog predsjednika, a za povijest će ostati zapisano kako je mladi Biden sa starim Brozom razgovarao oko dva sata. Tito i Ariel Harriman govorili su o Drugom svjetskom ratu, komunizmu i Staljinu, prisjećao se poslije Biden, a s vremena na vrijeme Harriman bi dobacio: 'Reci mu što mladi o svemu misle, Joe!'.</p><p>Po povratku u Ameriku, Biden je Titu napisao pismo zahvale u kojemu stoji:</p><p>'Dragi gospodine Predsjedniče, želim da se još jednom zahvalim za Vašu velikodušno gostoprimljivost tijekom mojeg nedavnog posjeta Jugoslaviji kao člana delegacije SAD-a na komemoraciji održanoj povodom tužne smrti Edvarda Kardelja. Lijepo je bilo s Vaše strane što ste me primili te sam veoma uživao u razmjeni naših stavova i mišljenja. Nadam se da ću imati priliku ponovno posjetiti vašu prekrasnu i zanimljivu zemlje nekim sretnijim povodom'.</p><p>Nije bilo povoda. Godinu dana kasnije Tito je umro, a Cartera i Bidena u odlasku na pogreb spriječila je izborna kampanja. Iako je bilo prijedloga da ispred SAD-a ode Kirk Douglas, omiljeni Titov glumac - kojega je Tito želio vidjeti u filmu 'Sutjeska', ali je ulogu na kraju ipak dobio Richard Burton - solomunsko rješenje bilo je da Tita isprati gospođa Lillian Carter.</p>