Biden: Putin je ratni zločinac; Kremlj: Ta izjava je neoprostiva

Biden je prvi puta ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je 24. veljače pokrenuo invaziju na Ukrajinu, nazvao "ratnim zločincem".

"On je ratni zločinac", rekao je kratko na pitanje novinarke dok je odlazio sa skupa u Bijeloj kući posvećenog pitanju obiteljskog nasilja. "Predsjednik je odgovorio iz srca i na temelju onoga što ste vidjeli na televiziji, odnosno barbarskih djela brutalnog diktatora", rekla je njegova glasnogovornica Jen Psaki nešto kasnije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona je pojasnila da je "pravni proces u tijeku u State Departmentu" vezano uz pravnu kvalifikaciju "ratnih zločina" Rusije u Ukrajini.

Nijedan američki dužnosnik dosad nije javno izgovorio termin "ratni zločinac" ili "ratni zločini", za razliku od nekih drugih država ili organizacija. Šef europske diplomacije Josep Borrell je primjerice prošli tjedan rusko bombardiranje rodilišta i dječje klinike u Mariupolju nazvao "odurnim ratnim zločinom".

Iz Kremlja su pak na te komentare odgovorili i poručili da je to 'neprihvatljiva i neoprostiva retorika'

Šalje 800 milijuna dolara pomoći

Joe Biden je u srijedu odobrio slanje 800 milijuna dolara dodatne vojne pomoći Ukrajini, što je paket "bez presedana" s milijardu dolara u tjedan dana kako bi se zaustavila ruska invazija.

'Na zahtjev' ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je tijekom jutra zatražio dodatnu pomoć u vatrenom govoru u američkom Kongresu, predsjednik Sjedinjenih Država potpisao je pred kamerama tekst koji omogućuje slanje nove opreme. No, nije pristao na traženje ukrajinskog predsjednika da uspostavi zonu zabrane letenja iznad Ukrajine, što ne iznenađuje: takva bi odluka dovela do izravnog sukoba s Moskvom i, kako je rekao Joe Biden, do "trećeg svjetskog rata".

Američki predsjednik je ipak obećao da će ukrajinskoj vojsci pomoći u nabavi kvalitetnije opreme, napose u obrani od opasnosti koje vrebaju s neba: SAD će tako pomoći Ukrajini da nabavi sustave protuzračne obrane "većeg dometa", kao što je Kijev tražio. Gregory Meeks, predsjednik vanjskopolitičkog odbora Zastupničkog doma, rekao je za CNN da se ove izjave odnose na "S-300", ruske raketne sustave zemlja-zrak koje Ukrajini mogu poslati druge zemlje članice NATO-a.

Tako će Ukrajina dobiti 800 sustava protuzračne obrane "Stinger", 9000 protutenkovskih sustava, oko 7000 komada lakog oružja (puške, automatsko oružje, pištolji) i 20 milijuna komada streljiva. SAD će usto dati 100 bespilotnih letjelica, što, rekao je američki predsjednik, "potkrjepljuje naše obećanje da ćemo Ukrajini poslati naše najnaprednije sustave za njezinu obranu".

Joe Biden je, nazivajući Vladimira Putina "autokratom" koji se preko Ukrajine obračunava s "ljudskom željom za slobodom", rekao da je "Amerika na strani snaga slobode". Ruski predsjednik "nanosi Ukrajini strašna razaranja, napada stambene zgrade, rodilišta, bolnice. To je užasno", rekao je.

>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<