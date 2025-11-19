Organizatorica Željana Zovko i sudionici raspravljali su o potrebi prelaska BiH iz daytonske u bruxellesku fazu, reformi izbornog zakona i jačanju suvereniteta za EU integracije.
BiH 30 godina nakon Daytona tema konferencije u Europskom parlamentu o demokraciji i miru
Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Daytonskog mirovnog sporazuma bila je tema konferencije održane u srijedu u Europskom parlamentu u organizacije hrvatske zastupnice Željane Zovko.
Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko organizirala je konferenciju i predstavljanje knjige, zbirke eseja pod istim nazivom “30 godina nakon Daytona: naučene lekcije - preventivna diplomacija”.
Na konferenciji su govorili autori čiji su eseji objavljeni u knjizi - Marko Prelec iz Međunarodne krizne skupine, Vitomir MIles Raguž, bivši veleposlanik BiH pri EU-u i NATO-u i autor knjige “Tko je spasio BiH”, Ivan Pepić, istraživač sa sveučilišta u Ženevi, britanski novinar Rory Gallivan, britanski pisac koji se bavio Hrvatskom Brian Gallagher, Marta Vrbetić s Woodrow Wilson International Center, Steven Rukavina, istaknuti predstavnik hrvatske zajednice u SAD-u i predsjednik vanjskopolitičkog odbora Europskog parlamenta David McAllister. Na konferenciji je sudjelovao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
U raspravi je istaknuto da je Daytonski mirovni sporazum donio mir Bosni i Hercegovini, ali da on ne može osigurati funkcionalnu demokraciju.
Zastupnica Zovko je rekla da BiH mora prijeći iz daytonske u bruxellesku fazu, a da bi se to dogodilo zemlja mora postati suverena jer s visokim predstavnikom koji ima velike ovlasti ne može ići putem europskih integracija.
“Da bi izišla iz daytonske faze mora doći do sporazuma o izbornom zakonu i ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine koji bi osigurao ravnopravnost svih konstitutivnih naroda”, kaže Zovko.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je je BiH zahvaljujući Hrvatskoj dobila status zemlje kandidatkinje i da se Hrvatska snažno zauzima da zemlja otvori pristupne pregovore s EU-om. Istaknuo je potrebu promjene izbornog zakona kako bi se osiguralo legitimno predstavljanje hrvatskog naroda na svim razinama vlasti.
Nakon konferencije u Europskom parlamentu otvorena je izložba "1100. obljetnica hrvatskog kraljevstva - Tomislav, prvi hrvatski kralj".
Na otvaranju izložbe uz Željanu Zovko govorila je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola te hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
