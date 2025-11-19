Obavijesti

News

Komentari 0
FUNKCIONALNA DEMOKRACIJA

BiH 30 godina nakon Daytona tema konferencije u Europskom parlamentu o demokraciji i miru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
BiH 30 godina nakon Daytona tema konferencije u Europskom parlamentu o demokraciji i miru
Split: Željana Zovko i Ante Mihanović o europskoj ribarstvenoj politici i regionalnom razvoju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Organizatorica Željana Zovko i sudionici raspravljali su o potrebi prelaska BiH iz daytonske u bruxellesku fazu, reformi izbornog zakona i jačanju suvereniteta za EU integracije.

Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Daytonskog mirovnog sporazuma bila je tema konferencije održane u srijedu u Europskom parlamentu u organizacije hrvatske zastupnice Željane Zovko.

 Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko organizirala je konferenciju i predstavljanje knjige, zbirke eseja pod istim nazivom “30 godina nakon Daytona: naučene lekcije - preventivna diplomacija”.

VISOKI DUŽNOSNIK STRANKE Skandal u Banjoj Luci: Direktor Kliničkog centra smijenjen zbog preprodaje narkotika
Skandal u Banjoj Luci: Direktor Kliničkog centra smijenjen zbog preprodaje narkotika

 Na konferenciji su govorili autori čiji su eseji objavljeni u knjizi - Marko Prelec iz Međunarodne krizne skupine, Vitomir MIles Raguž, bivši veleposlanik BiH pri EU-u i NATO-u i autor knjige “Tko je spasio BiH”, Ivan Pepić, istraživač sa sveučilišta u Ženevi, britanski novinar Rory Gallivan, britanski pisac koji se bavio Hrvatskom Brian Gallagher, Marta Vrbetić s Woodrow Wilson International Center, Steven Rukavina, istaknuti predstavnik hrvatske zajednice u SAD-u i  predsjednik vanjskopolitičkog  odbora Europskog parlamenta David McAllister. Na konferenciji je sudjelovao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. 

 U raspravi je istaknuto da je Daytonski mirovni sporazum donio mir Bosni i Hercegovini, ali da on ne može osigurati funkcionalnu demokraciju.

TUGA U BIH Gimnazija u Tuzli oprostila se od ubijene Aldine: 'Uvijek je bila spremna pomoći i širiti dobro'
Gimnazija u Tuzli oprostila se od ubijene Aldine: 'Uvijek je bila spremna pomoći i širiti dobro'

  Zastupnica Zovko je rekla da BiH mora prijeći iz daytonske u bruxellesku fazu, a da bi se to dogodilo zemlja mora postati suverena jer s visokim predstavnikom koji ima velike ovlasti ne može ići putem europskih integracija.

 “Da bi izišla iz daytonske faze mora doći do sporazuma o izbornom zakonu i ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine koji bi osigurao ravnopravnost svih konstitutivnih naroda”, kaže Zovko.

otkrivena tijekom radova U Mostaru evakuirali naselje: Uklonili bombu iz Drugog svjetskog rata tešku 227 kg
U Mostaru evakuirali naselje: Uklonili bombu iz Drugog svjetskog rata tešku 227 kg

 Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je je BiH zahvaljujući Hrvatskoj dobila status zemlje kandidatkinje i da se Hrvatska snažno zauzima da zemlja otvori pristupne pregovore s EU-om. Istaknuo je potrebu promjene izbornog zakona kako bi se osiguralo legitimno predstavljanje hrvatskog naroda na svim razinama vlasti.

REAKCIJE IZ SUSJEDSTVA BiH u 'baražu' ima 0/5, čeka je i šesti pokušaj. Navijači: 'Džeko, hvala ti na svemu, ali odlazi...'
BiH u 'baražu' ima 0/5, čeka je i šesti pokušaj. Navijači: 'Džeko, hvala ti na svemu, ali odlazi...'

  Nakon konferencije u Europskom parlamentu otvorena je izložba "1100. obljetnica hrvatskog kraljevstva - Tomislav, prvi hrvatski kralj".
Na otvaranju izložbe uz Željanu Zovko govorila je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola te hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skupina od pet-šest ljudi bila u Vjesniku prije izbijanja požara, htjeli su doći do vrha zgrade?
IZ MINUTE U MINUTU

Skupina od pet-šest ljudi bila u Vjesniku prije izbijanja požara, htjeli su doći do vrha zgrade?

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja
KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ

Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja

Vukovar i Škabrnja, gradovi koji su podnijeli strašne žrtve, postali su simboli stradanja, ali i opomene za sve nas, da sloboda nije darovana nego zarađena i očuvana kroz neizmjernu hrabrost i patnju
Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!
24SATA DOZNAJE

Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!

U noći s ponedjeljka na utorak plamena stihija je potpuno progutala zgradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025