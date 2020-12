BiH: Dionicu autoceste gradili su sedam godina, a deset dana nakon otvaranja je zatvorili...

Novoizgrađena dionica autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu na dijelu koridora Vc između Budmpešte i Ploča zatvorena je u ponedjeljak, samo desetak dana nakon što je puštena u promet, zbog problema s uporabnom dozvolom.

<p>Ispostavilo se kako nadležna tvrtka za novu dionicu autoceste nije ishodila uporabnu dozvolu pa je njeno korištenje predstavljalo rizik za sve one koji su se odvažili provozati se tim pravcem.</p><p>"Izdali smo rješenje o zabrani uporabe objekta jer je to za nas još uvijek objekt u izgradnji i takav će biti dok ne dobiju dozvole", kazao je lokalnim medijima<strong> Ejub Salkić</strong>, glavni građevinski inspektor Federacije BiH.</p><p>Sporni objekt je dionica autocese na pravcu od Sarajeva ka sjeveru BiH i nastavak je ranije izgrađene autoceste od glavnog grada BiH do Zenice. Novih 11 kilometara autoceste zapravo je zenička zaobilaznica i olakšava prolaz pravcem koji je često bio zagušen jer prolazi kroz kotlinu rijeke Bosne, opterećenu gustim prometom magistralnom cestom, koja je sada najvažnija veza središnjih i sjevernih dijelova BiH.</p><p>Gradnja tih 11 kilometara trajala je punih sedam godina, a iz Autocesta Federacije BiH to su objašnjavali složenom konfiguracijom tla te nepredvidivim izazovima poput klizišta i podzemnih voda.</p><p>Novoizgrađena dionica trebala je svečano biti puštena u promet 25. studenog, na Dan državnosti BiH, no prvi automobili prošli su tek pet dana kasnije, a razlog je bio u tome što tvrtka Autoceste nije mogla na vrijeme donijeti odluku o tome kolika će biti cijena cestarine.</p><p>Naknadno se ispostavilo kako Autoceste FBiH nisu bile u stanju na vrijeme priskribiti niti potrebne dozvole pa im je sada stiglo rješenje o zatvaranju novoizgrađene prometnice.</p><p>Autocesta na koridoru V c trebala bi kroz BiH prolaziti u dužini od 330 kilometara. Za proteklih dvadesetak godina koliko se gradi dovršeno je tek oko 150 kilometara, a neke dionice potpuno su beskorisne, primjerice ona u Posavini, koja vodi do mjesta Svilaj, jer tamo još nema novog mosta preko Save. isto vrijedi i za onu koja se upravo dovršava u Hercegovini, između Bune i Počitelja, jer tamo također nema niti će prije 2022. biti mosta preko Neretve.</p><p>Komentirajući nevjerojatnu sporost i šlamperaj pri gradnji autoceste na koridoru Vc, kojega i Europska unija prepoznaje kao strateški važan projekt i podupire njegovo financiranje, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler nedavno je ocijenio kako bi uz dosadašnji tempo na dovršetak autoceste mogli čekati i naredna tri desetljeća.</p><p>"Ovim će tempom koridor V c biti izgrađen za 27 godina", kazao je Sattler dodajući kako je jedini izlaz da se vlasti u BiH uozbilje i odgovornije počnu raditi na tom projektu kroz bolje planiranje i učinkovitiju provedbu tih planova.</p>