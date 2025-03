BiH: Dodikovi sporni zakoni na snazi no SIPA radi nesmetano

Zakoni kojima vlasti Republike Srpske žele spriječiti djelovanje pravosudnih tijela i sigurnosnih agencija BiH na teritoriju tog entiteta u petak su stupili na snagu no Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) čije je sjedište u u Istočnom Sarajevu nastavila je redovito funkcionirati. Na prilazima glavom sjedištu SIPA-e nije bilo nikakvih zapreka, a zaposleni su došli na svoja radna mjesta pa je cijelo ozračje odavalo dojam kako se ne zbiva ništa izvanredno. Predsjednik RS Milorad Dodik ranije je pozvao sve Srbe zaposlene u SIPA-i da daju otkaze i prijeđu na rad u entitetski MUP. U četvrtak je ustvrdio kako je dio njih to i učinio ali je riječ o tek 20 osoba dok preostalih 280 na njegov poziv nije odgovorilo.

Na mrežnoj stranici MUP-a RS objavljen je javni poziv zaposlenima u SIPA-i da se odmah jave u najbližu policijsku postaju i tamo podnesu zahtjev za primanje u radni odnos

"Oni će odmah biti preuzeti i zasnivanjem radnog odnosa postati pripadnici MUP-a Republike Srpske", stoji u pozivu.

Na čelu SIPA-e, krovne policijske agencije u BiH uspostavljene po uzoru na američki FBI, je Darko Ćulum koji je prije toga bio na čelu uprave policije MUP-a RS.

Dodik je Ćuluma prošlog tjedna pozvao na sastanak u Banju Luku zajedno s ostalim dužnosnicima srpske nacionalnosti u državnim policijskim agencijama.

Direktor SIPA-e nakon toga se nije očitovao što je Dodik od njega eventualno tražio no mediji nagađaju kako bi on izlaz iz sadašnje situacije mogao naći odlaskom u mirovinu jer za to ispunjava uvjete.

No problem je to što SIPA nema zamjenika direktora otkako je iz BiH u Hrvatsku prošle godine pobjegao Zoran Galić protiv kojega se vodi istraga zbog korupcije. Njegov nasljednik do sada nije imenovan.

Odluči li se Ćulum doista na odlazak u mirovnu ili pak na ostavku SIPA-u bi do imenovanja novog direktora trebao voditi inspektor Suad Hasanović koji je na čelu kriminalističko-istražnog odjela agencije.

Iz Tužiteljstva BiH potvrdili su kako provode opsežnu istragu zbog sumnje u rušenje ustavnog poretka BiH a Dodik je svjestan kako su on i njegovi najbliži suradnici na meti te istrage.

On se u Tužiteljstvu BiH kao osumnjičeni trebao pojaviti u petak u 11 sati no najavio je kako to neće učiniti jer državno tužiteljstvo kao i sud smatra neustavnim.

"Neću ići na njihov politički sud jer Srbi više ne idu na inkvizicije", poručio je Dodik čime je izravno izazvao državna pravosudna tijela. U ovom slučaju on može očekivati novi poziv a ukoliko se ne odazove ni na njega slijedi mu policijsko privođenje odnosno raspisivanje tjeralice. Dogodi li se teorijski bi mogao biti uhićen bilo gdje a svakako ne bi mogao legalno prijeći granicu BiH.

U BiH sada čekaju odluku Ustavnog suda po apelaciji kojom su najviši bošnjački dužnosnici zatražili ocjenu ustavnosti spornih zakona koje je donijela Narodna skupština RS.

Dodik je do sada za svoje postupke dobio potporu Rusije te mađarskog premijera Viktora Orbana i vlasti Srbije dok je Zapad, uključujući tu SAD i tijela EU, odlučno osudio njegovu politiku uz ocjenu kako time destabilizira državu i ugrožava mir u BiH.

O stanju u BiH u četvrtak su u New Yorku na zatvorenim konzultacijama na zahtjev Rusije raspravljali predstavnici država članica Vijeća sigurnosti BiH.

Veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija ustvrdio je kako je Rusija i tamo ostala usamljena u nastojanjima da osigura kakvu-takvu potporu Dodiku.

"Neupitna (je bila) potpora BiH i opća osuda Milorada Dodika. Ovaj... sastanak je završio tako da je ruski veleposlanik bio dosta usamljen, barem bih se ja tako osjećao da sam bio na njegovom mjestu. Bilo je ponekih zajedljivih tonova, ali nitko nije problematizirao suverenitet i integritet BiH i nitko osim ruskog veleposlanika nije podržao praktično što radi Milorad Dodik", izjavio je Lagumdžija za televiziju N1.