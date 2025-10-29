BiH godinama u demografskoj krizi, sve manje novorođenih

Prema podacima koje je u srijedu objavila Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA BiH), u razdoblju od 2023. do 2025. godine zabilježen je kontinuiran pad nataliteta u cijeloj državi. U 2023. godini tako je rođeno 33.156 djece, a 2024. godine 32.421. Zaključno s 27. listopadom ove godine evidentirano je 23.663 novorođenih što je gotovo 9500 djece manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Najveći broj novorođene djece i dalje bilježi Federacija Bosne i Hercegovine gdje je rođeno 15.341 dijete dok je u Republici Srpskoj rođeno njih 7738 a u distriktu Brčko 584.

"Ovi podaci ukazuju na nastavak trenda smanjenja broja novorođene djece u Bosni i Hercegovini, što predstavlja važan pokazatelj demografskih kretanja u zemlji", konstatirali su iz IDEEA BiH.

No, koliko ti podaci utječu na ukupnu demografsku sliku BiH teško je utvrditi jer nitko ne zna koliko ta država danas ima stanovnika a popis stanovništva uvijek je otvoreno političko pitanje.

Posljednji popis u toj zemlji proveden je još 2013. godine a iz njega proistječe podatak kako je tada BiH imala 3,5 milijuna stanovnika.

Demografi tvrde kako taj broj danas uopće nije vjerodostojan te kako je najoptimističnija procjena da u BiH danas živi najviše oko 2,8 milijuna ljudi.

Koliko je sada udio koje etničke skupine u toj broju također je teško precizno odrediti.

Jedini relevantni pokazatelji u slučaju Hrvata, koji su uglavnom katolici, godinama su bili oni koje ju svećenici prikupljali tijekom blagoslova domova, no Crkva je unatrag dvije godine odlučila kako te podatke više neće objavljivati s obrazloženjem da želi spriječiti manipulacije.

Jedino je Vrhbosanska nadbiskupija učinila dostupnim svoje podatke za 2024. godinu i po njima proistječe kako je tamo bilo 117.582 katolika.

Neslužbena je procjena kako je na području Mostarske biskupije bilo oko 200 tisuća katolika a Banjolučke oko 23 tisuće.

Prema popisu iz 2013. godine, u BiH je tada živjelo 544 tisuće Hrvata, oko milijun Srba te nešto manje od 1,8 milijuna Bošnjaka.

Uz konstantno smanjenje broja novorođene djece, stalni odlazak stanovnika te povećanje prosječne starosne dobi, procjene su Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda da bi BiH 2100. godinu mogla dočekati s tek nešto više od 1,3 milijuna ljudi.