BiH: Javni RTV servis je pred kolapsom, zaposlenici prosvjeduju, a vlast i dalje šuti

Novinari, snimatelji i zaposlenici pratećih službi BHT 1 i BH Radija 1 zatražili su da tijela državne vlasti poduzmu korake kako bi se osiguralo trajno i stabilno financiranje te osigurala interventna pomoć kojom bi se izmirili nagomilani dugovi zbog kojih BHRT-u prijeti isključenje električne energije, pljenidba imovine i blokada računa.

"Ovo je biti ili ne biti. Tko god misli da voda nije došla do grla, vara se. Siti smo praznih obećanja", izjavio je direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.

Temeljem zakonskih rješenja, BHRT i njegovih 700 zaposlenika financira se pretplatom a iz sredstava koje se tako prikupe toj bi kući trebalo pripasti 50 posto. Javni servisi entiteta, odnosno RTV-u Federacije BiH (RTVFBiH) i RTV Republike Srpske (RTRS) imaju pravo na po 25 posto od ukupnog iznosa.

No RTRS je po političkim instrukcijama vlasti tog entiteta od 2017. godine sva sredstva koja se u RS prikupe od pretplate počeo zadržavati samo za sebe. Po toj osnovi, BHRT-u su dužni već više od 50 milijuna eura.

Iako su izgubili sudske sporove koje je BHRT protiv njih zbog toga pokrenuo, u RTRS-u do danas odbijaju podmiriti dugove a zbog toga ne snose nikakve posljedice.

BHRT za to vrijeme nije bio u stanju plaćati redovite troškove poslovanja pa im sada, primjerice, Elektroprivreda BiH kani plijeniti i prodati imovinu kako bi nadoknadili troškove na ime neplaćene električne energije.

Svi pokušaji da se intervencijama iz državnog proračuna i dostupnih rezervi podmire barem ti dugovi su propali jer se tome protive ministri iz RS u Vijeću ministara i zastupnici iz tog entiteta u državnom parlamentu.

"Ima dovoljno sredstava, samo je pitanje političke volje da se ta pitanja i problemi riješe", kazala je uoči prosvjeda zaposlenika BHRT-a predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Voditelj delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreca oštro je osudio odnos vlasti te zemlje prema javnom servisu upozoravajući kako je takvo ponašanje nedopustivo za državu koja želi postati članicom Unije.

"Politička neodgovornost, uključujući dugogodišnje zanemarivanje zakonskih obveza, doveli su BHRT na rub propasti. Prihodi koji po zakonu pripadaju javnim servisima nisu uplaćivani već godinama. Institucije i politički lideri su svjesno dozvolili gomilanje problema, bez ikakve volje da nađu održivo rješenje", izjavio je Soreca.

Pozvao je vlasti u BiH da stoga odmah poduzmu mjere za rješavanje problema koji ugrožavaju opstanak BHRT-a, uključujući dug prema Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU).

Očuvanje BHRT-a opisao je testom političke zrelosti vlasti u BiH i sposobnosti obrane javnog interesa .

"Prošla su vremena odgađanja rješenja i prebacivanja odgovornosti", poručio je šef delegacije EU u BiH.