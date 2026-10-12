BiH ministar Konaković prijeti smjenama HDZ direktora: Čović se malo zaigrao

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oštro je reagirao na najavu nastavka suradnje Dragana Čovića i Milorada Dodika nakon nedavnih izbora. Najavio je mogućnost smjene HDZ-ovih kadrova u javnim poduzećima i institucijama Federacije BiH, poručivši da političko partnerstvo ne može funkcionirati samo u jednom smjeru, piše Klix.ba.

Čelnici HDZ-a BiH i SNSD-a nedavno su održali sastanak na kojem su najavili nastavak dugogodišnjeg partnerstva. Dodik je tada poručio da su oni nezaobilazni u formiranju vlasti te da žele dogovoriti mjere koje poštuju konstitutivnost naroda. Ovakav razvoj događaja izazvao je brzu reakciju šefa bosanskohercegovačke diplomacije i čelnika stranke Narod i pravda.

Konaković je ocijenio da se Čović "zaigrao i zabrojao" birajući za strateškog partnera političara kojeg optužuje za rušenje ustavnog poretka. Prema njegovim riječima, Čović se naviknuo koristiti različitim političkim polugama na razinama vlasti na kojima postoje mehanizmi etničkog veta i blokada.

​- Izabrao je čovjeka koji ruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, vrijeđa Bošnjake i muslimane, otvoreno podriva institucije države, djeluje protiv njezinih interesa i ponosno radi za Rusiju i njezine interese, i to po izravnim nalozima Putina - izjavio je Konaković.

Dodao je kako Čović svojim biračima očito ne mora objašnjavati zašto mu takvo strateško partnerstvo odgovara. Ministar vanjskih poslova upozorio je čelnika HDZ-a da zaboravlja jednu važnu stvar kada je u pitanju raspodjela moći. Podsjetio je da u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine postoje jasni zakonski mehanizmi za razrješenje direktora i drugih rukovoditelja. To se odnosi na kadrove koje je predložio HDZ, a za čiju smjenu nije nužna njihova suglasnost ako su ispunjeni zakonski uvjeti.

​- Korištenjem tih mehanizama, u skladu sa zakonom, moguće je značajno smanjiti politički utjecaj HDZ-a na kadrovska rješenja u federalnim javnim poduzećima i institucijama - poručio je Konaković.

Istaknuo je kako nitko nema zajamčeno pravo istodobno blokirati državu, birati partnere koji je otvoreno podrivaju i očekivati da mu svi ostali bezuvjetno čuvaju politički utjecaj i pozicije. Zakon o javnim poduzećima u Federaciji BiH predviđa mogućnost smjene direktora i prije isteka mandata, a kao razlozi se navode nepravilnosti u poslovanju ili nesavjestan rad. Stranka Narod i pravda već je pripremila nekoliko konkretnih prijedloga koji se mogu brzo ostvariti.