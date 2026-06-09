BiH prijavila Hrvatsku zbog odlagališta radioaktivnog otpada blizu granice

BiH podnijela je prijavu protiv Hrvatske Tajništvu Bernske konvencije pri Vijeću Europe zbog planiranog Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Prijavu su, zbog aktivnosti na lokaciji u neposrednoj blizini granice, podnijeli Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, udruga "Green Team" iz Novog Grada i Aarhus centar iz Sarajeva, prenosi N1.

Potvrdio je to predsjednik udruge "Green Team" Mario Crnković, naglasivši da je riječ o još jednom međunarodnom koraku u borbi protiv namjere Hrvatske da izgradi skladište nuklearnog otpada na lokaciji koja bi mogla ugroziti sliv rijeke Une i stanovništvo.

"Prijava Bernskoj konvenciji odnosi se na zaštitu divljih vrsta, prirodnih staništa i ekosustava rijeke Une. Dosad su već aktivirani mehanizmi konvencija Espoo i Aarhus, koji se odnose na procjenu prekograničnih utjecaja, pristup informacijama i sudjelovanje javnosti", rekao je Crnković.

Crnković kaže da, ako se radioaktivni otpad planira skladištiti kilometar ili dva od rijeke Une i Bosne i Hercegovine, nitko nema pravo tvrditi da to nije problem BiH. "Od početka govorimo da slučaj Trgovske gore nije lokalno pitanje, iako je trebalo dugo vremena da dospije na međunarodnu razinu.

Nuklearni objekt u pograničnom području sve je samo ne bezazlena stvar. Ovo je pitanje temeljnih ljudskih prava, dobrosusjedskih odnosa, zdravlja, prirode i života bez nametnutih rizika za stanovnike uz Unu", poručio je. Dodaje kako Bernska konvencija sada otvara i pitanje što će se dogoditi s prirodom, vrstama i staništima ako se projekt nastavi bez potpunih i provjerljivih istraživanja.

Prema njegovim riječima, Una i bez nuklearnog postrojenja ima vlastite probleme, ali je i dalje živa rijeka te jedno od najvrjednijih prirodnih područja u Europi. "Ljudi žive uz nju, u njoj i oko nje postoji cijeli jedan svijet koji se ne može svesti na nekoliko birokratskih rečenica ili otrcane fraze o radu prema najboljim svjetskim praksama.

Na terenu vidimo primjenu ponešto drukčijih praksi od onih koje bi se trebale provoditi", istaknuo je Crnković. Pozvao je Hrvatsku da objavi hidrogeološka istraživanja, podatke o kretanju podzemnih voda, mogućim putovima onečišćenja te stanju vrsta i staništa. "Kad je riječ o radioaktivnom otpadu, ne možete očekivati da vam vjerujemo na riječ", naglasio je.

Crnković je istaknuo i da nadležne institucije u Hrvatskoj ni u jednoj fazi nisu dale dovoljno jasne, potpune i javno provjerljive odgovore o mogućim utjecajima projekta na sliv rijeke Une.

Posebno problematičnim smatra nastavak aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, iako BiH i pogođene zajednice još nemaju potpuni uvid u sve podatke potrebne za ozbiljnu procjenu rizika. "Kad tome dodamo da je cijeli projekt rezultat političke odluke donesene još u razdoblju od 1997. do 1999. godine, onda je sve jasno.

Godinama slušamo uvjeravanja hrvatskih vlasti da će sve biti provedeno prema najboljim međunarodnim praksama, no stvarnost na terenu pokazuje nešto drugo. Otvoreno su rekli da će studiju izrađivati na način koji opravdava odabranu lokaciju. Papir ne štiti rijeku. Papir ne štiti ljude", rekao je Crnković.

Naveo je kako je od Tajništva Bernske konvencije zatraženo da registrira prijavu, razmotri slučaj i poduzme korake predviđene mehanizmima Konvencije. "Očekujemo da će od Hrvatske biti zatražene dodatne informacije te da će se slučaj Trgovske gore promatrati kao ozbiljno prekogranično pitanje zaštite prirode.

Naše je pravo, obveza i dužnost koristiti sve raspoložive mehanizme kako bismo zaštitili sliv Une i sve nas koji ovdje živimo. Nemamo ni rezervnu Unu ni rezervne živote da bismo mogli ignorirati prijetnju radioaktivnog i drugog opasnog otpada na Trgovskoj gori", poručio je Crnković.

Podsjetimo, predstavnici BiH i Hrvatske sastali su se 14. svibnja u Ženevi pred Odborom konvencije Espoo o prekograničnom onečišćenju. Koordinator stručnog tima BiH za Trgovsku goru Borislav Bojić tada je izjavio da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja koja je trebala pojasniti u skladu s konvencijom Espoo.

Hrvatska na lokaciji Trgovska gora u općini Dvor planira skladištiti radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni radioaktivni otpad.