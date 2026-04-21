BiH prijeti veliki gubitak od 374 milijuna eura iz EU fondova

Piše HINA,
Foto: Omar Havana

Europska povjerenica Marta Kos upozorila je da Bosna i Hercegovina mora hitno ubrzati reforme ili ostaje bez velikog dijela sredstava iz Plana rasta

Bosna i Hercegovina riskira gubitak dodatnih 373,9 milijuna eura iz fondova Europske unije u okviru Plana rasta ako hitno ne ubrza provedbu reformi, upozorila je europska povjerenica za proširenje Marta Kos. U pismu predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjani Krišto Kos je navela da zemlja još nije ispunila uvjete za isplatu sredstava zbog nedovoljnog napretka u provedbi Reformske agende. “Ukoliko potrebni pravni i institucionalni uvjeti ne budu ispunjeni u predstojećim mjesecima, to bi dovelo do gubitka do EUR 373.9 milijuna”, stoji u pismu Kos.  Pritom je europska povjerenica upozorila da dosadašnji napredak “nije dostigao razinu ambicije i hitnosti koja se zahtijeva”, te naglasila da Bosna i Hercegovina zbog toga “još nije podobna za isplate”.

NEMA PROMJENA Politički kaos u BiH: Parlament blokiran, pljušte međusobne optužbe i sabotaža EU puta
Politički kaos u BiH: Parlament blokiran, pljušte međusobne optužbe i sabotaža EU puta

Dodala je kako je ključno hitno imenovati koordinatora za Reformsku agendu i Instrument za rast, finalizirati potpisivanje i ratifikaciju potrebnih sporazuma te osigurati vjerodostojnu i pravodobnu provedbu reformskih mjera.

Europska komisija uskratila je BiH u 2025. godini 108 milijuna eura sredstava iz istog instrumenta potpore.

Posebni izaslanik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca istaknuo je da Plan rasta za BiH predstavlja konkretnu ponudu EU vrijednu gotovo milijardu eura.

SEVLID HURTIĆ Evo tko je ministar iz BiH koji bi palio smeće iznad Dubrovnika: Ima 6 stanova, diplomirao s 43
Evo tko je ministar iz BiH koji bi palio smeće iznad Dubrovnika: Ima 6 stanova, diplomirao s 43

Dodao je da “nečinjenje ima svoju cijenu”. 

Plan rasta Europske unije za zapadni Balkan vrijedan je ukupno 6 milijardi eura.

Od toga je za Bosnu i Hercegovinu predviđeno gotovo 1 milijardu eura uz uvjet provedbe reformi. Namijenjen je poticanju gospodarskog rasta, jačanju institucija i ubrzanju približavanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji kroz provedbu konkretnih reformi.

Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'
ČERNOBILSKE TAJNE

Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'

PRVI DIO Zagrebački Radio 101 prvi je u Jugoslaviji objavio informaciju o nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Znanstvenica Alica Bauman danima je na televiziji obavještavala javnost o posljedicama
Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...
NOVA AFERA

Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je objavio dokumente koji ukazuju na malverzacije i u tom savezu: 'Ovo ipak ide i do članova vladajuće strukture, pogledajte kronologiju slučaja i trošenje donacija...'
Hrvatska dobila jako pojačanje za borbu protiv vatrene stihije
NIKAD SPREMNIJI

Hrvatska dobila jako pojačanje za borbu protiv vatrene stihije

Zrakoplovno-tehnički centar će nastaviti ulagati napore u održavanje i razvoj kapaciteta, s ciljem pružanja pouzdane i pravodobne potpore Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu

