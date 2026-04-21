BiH prijeti veliki gubitak od 374 milijuna eura iz EU fondova

Bosna i Hercegovina riskira gubitak dodatnih 373,9 milijuna eura iz fondova Europske unije u okviru Plana rasta ako hitno ne ubrza provedbu reformi, upozorila je europska povjerenica za proširenje Marta Kos. U pismu predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjani Krišto Kos je navela da zemlja još nije ispunila uvjete za isplatu sredstava zbog nedovoljnog napretka u provedbi Reformske agende. “Ukoliko potrebni pravni i institucionalni uvjeti ne budu ispunjeni u predstojećim mjesecima, to bi dovelo do gubitka do EUR 373.9 milijuna”, stoji u pismu Kos. Pritom je europska povjerenica upozorila da dosadašnji napredak “nije dostigao razinu ambicije i hitnosti koja se zahtijeva”, te naglasila da Bosna i Hercegovina zbog toga “još nije podobna za isplate”.

Dodala je kako je ključno hitno imenovati koordinatora za Reformsku agendu i Instrument za rast, finalizirati potpisivanje i ratifikaciju potrebnih sporazuma te osigurati vjerodostojnu i pravodobnu provedbu reformskih mjera.

Europska komisija uskratila je BiH u 2025. godini 108 milijuna eura sredstava iz istog instrumenta potpore.

Posebni izaslanik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca istaknuo je da Plan rasta za BiH predstavlja konkretnu ponudu EU vrijednu gotovo milijardu eura.

Dodao je da “nečinjenje ima svoju cijenu”.

Plan rasta Europske unije za zapadni Balkan vrijedan je ukupno 6 milijardi eura.

Od toga je za Bosnu i Hercegovinu predviđeno gotovo 1 milijardu eura uz uvjet provedbe reformi. Namijenjen je poticanju gospodarskog rasta, jačanju institucija i ubrzanju približavanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji kroz provedbu konkretnih reformi.