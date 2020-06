BiH: Primjenjuju švedski model, u 24 sata 56 novih slučajeva

Podaci objavljeni u srijedu nastavak su trenda koji traje gotovo tri tjedna otkako u BiH svakodnevno bilježe dvoznamenkasti broj novozaraženih čime je ukupni broj potvrđenih slučajeva od ožujka sada veći od 3100

<p>U Bosni i Hercegovini u srijedu je potvrđeno 56 novih slučajeva zaraze korona virusom, a predstavnici zdravstvenih vlasti potvrdili su da sada eksperimentiraju primjenu "švedskog modela" kontrole širenja epidemije. </p><p>U cijeloj zemlji od utorka testirano je 793 uzoraka i zaraza je potvrđena kod 32 osobe s područja Republike Srpske, odnosno 24 osobe iz Federacije BiH.</p><p>Pojedinačno je najveći broj novozaraženih u Sarajevu gdje je 10 novooboljelih te u Banjoj Luci gdje je zaraženo 8 osoba.</p><p>Podaci objavljeni u srijedu nastavak su trenda koji traje gotovo tri tjedna otkako u BiH svakodnevno bilježe dvoznamenkasti broj novozaraženih čime je ukupni broj potvrđenih slučajeva od ožujka sada veći od 3100 uz 168 smrtnih ishoda.</p><p>Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez u srijedu je kazao da dvoznamenkasti dnevni broj novozaraženih nije razlog za uzbunu jer je to ishod proračunatog rizika temeljenog na procjeni da se redovite aktivnosti ne smiju prekidati zbog teških ekonomskih posljedica koje to nosi.</p><p>Potvrdio je da u BiH zapravo eksperimentiraju "švedski model" pristupa prema epidemiji koji se više oslanja na samodisciplinu, a manje na restrikcije.</p><p>- Sada smo u sistemu gdje najveću ulogu igra svijest. Ako dođe do masovnijeg obolijevanja na lokalnoj razini, onda će se morati provoditi restriktivnije mjere u tim lokalnim zajednicama. Tako će doći do kombinacije tzv. švedskog modela i restriktivnih mjera -kazao je Čerkez za portal Klix.</p>