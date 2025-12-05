Obavijesti

News

Komentari 0
REAKCIJE

BiH: SAD je kritizirao izjave ministra Heleza koji je HDZ-ovku nazvao 'ustaško kopile'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
BiH: SAD je kritizirao izjave ministra Heleza koji je HDZ-ovku nazvao 'ustaško kopile'
Sarajevo: Primopredaja doniranog "Kangal antidron sistema" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ministar obrane BiH danas je pokušao pravdati svoje šovinističke izjave date ranije ovoga tjedna kada je za Primorca i Zovko najprije na Facebooku najprije napisao da imaju "ustaške gene"

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu kritiziralo je u petak istup ministra obrane BiH Zukana Heleza, koji je ovoga tjedna vrijeđao hrvatsku eurozastupnicu Željanu Zovko i dužnosnika američke zaklade Heritage Maxa Primorca nazivajući ih 'ustaškim kopiladima', što su oni oštro osudili kao govor mržnje. “Komentari poput ovih nisu dobrodošli i odvraćaju pažnju od onoga na što bi se lideri Bosne i Hercegovine trebali usredotočiti - promicanja stabilnosti i prosperiteta”, stoji u kratkome očitovanju iz Ureda za odnose s javnošću veleposlanstva SAD-a u BiH.

Ministar obrane BiH danas je pokušao pravdati svoje šovinističke izjave date ranije ovoga tjedna kada je za Primorca i Zovko najprije na Facebooku najprije napisao da imaju "ustaške gene", što je prikupilo više od 1500 'lajkova'.

Zatim je u televizijskim intervju za njih rekao da su "ustaška kopilad". Dodatno je eurozastupnicu Zovko nazvao "poluretardiranom".

SKANDALOZNI ZUKAN Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?
Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?

Helez je reagirao na istup Maxa Primorca, višeg službenika zaklade Heritage bliske administraciji Donalda Trumpa, koji je u ovotjednom obraćanju na saslušanju pred Odborom za Europu američkog Kongresa rekao da Bošnjaci diskriminiraju Hrvate jer im biraju političke predstavnike. Predložio je uspostavu hrvatskoga entiteta kako bi se s takvom praksom prestalo.

U video izjavi koju su objavili mediji u Mostaru Primorac je pojasnio da rješenja o preustroju BiH po ugledu na Belgiju i Švicarsku mogu stabilizirati BiH.

“Ne pokušavamo razbiti državu, nego je pokušavamo spasiti. Pristup koji podržavamo funkcionira u Belgiji, funkcionira u Švicarskoj. U mnogim drugim državama. Zašto ne bi funkcioniralo u Bosni i Hercegovini”, rekao je Primorac.

On je Helezov istup ocijenio primitivnim i groznim. „Odbacujem takve izjave. Grozne su i napadaju američkog državljanina koji svjedoči pred američkim Kongresom, te predstavlja miješanje u demokratski proces,“ poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025