BiH: SAD je kritizirao izjave ministra Heleza koji je HDZ-ovku nazvao 'ustaško kopile'

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu kritiziralo je u petak istup ministra obrane BiH Zukana Heleza, koji je ovoga tjedna vrijeđao hrvatsku eurozastupnicu Željanu Zovko i dužnosnika američke zaklade Heritage Maxa Primorca nazivajući ih 'ustaškim kopiladima', što su oni oštro osudili kao govor mržnje. “Komentari poput ovih nisu dobrodošli i odvraćaju pažnju od onoga na što bi se lideri Bosne i Hercegovine trebali usredotočiti - promicanja stabilnosti i prosperiteta”, stoji u kratkome očitovanju iz Ureda za odnose s javnošću veleposlanstva SAD-a u BiH.

Ministar obrane BiH danas je pokušao pravdati svoje šovinističke izjave date ranije ovoga tjedna kada je za Primorca i Zovko najprije na Facebooku najprije napisao da imaju "ustaške gene", što je prikupilo više od 1500 'lajkova'.

Zatim je u televizijskim intervju za njih rekao da su "ustaška kopilad". Dodatno je eurozastupnicu Zovko nazvao "poluretardiranom".

Helez je reagirao na istup Maxa Primorca, višeg službenika zaklade Heritage bliske administraciji Donalda Trumpa, koji je u ovotjednom obraćanju na saslušanju pred Odborom za Europu američkog Kongresa rekao da Bošnjaci diskriminiraju Hrvate jer im biraju političke predstavnike. Predložio je uspostavu hrvatskoga entiteta kako bi se s takvom praksom prestalo.

U video izjavi koju su objavili mediji u Mostaru Primorac je pojasnio da rješenja o preustroju BiH po ugledu na Belgiju i Švicarsku mogu stabilizirati BiH.

“Ne pokušavamo razbiti državu, nego je pokušavamo spasiti. Pristup koji podržavamo funkcionira u Belgiji, funkcionira u Švicarskoj. U mnogim drugim državama. Zašto ne bi funkcioniralo u Bosni i Hercegovini”, rekao je Primorac.

On je Helezov istup ocijenio primitivnim i groznim. „Odbacujem takve izjave. Grozne su i napadaju američkog državljanina koji svjedoči pred američkim Kongresom, te predstavlja miješanje u demokratski proces,“ poručio je.