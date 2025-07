BiH: 'Slučaj Dodik' dokazao je njegove slabosti, ali i utjecaj politike na pravosuđe

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik predajom Sudu BiH pokazao je kako su neuspjeli njegovi pokušaji osporavanja državnog pravosuđa no to je istodobno upozorenje kako je ono podložno političkim utjecajima koji dovode u pitanje jednakost svih ljudi pred zakonom, sažetak je komentara koji su se pojavili u subotu.

Dodik se u petak u tajnosti pojavio u Sarajevu odnosno u kompleksu u kojemu su smješteni državni sud i tužiteljstvo kako bi tamo u pratnji odvjetnika tužiteljima dao iskaz u sklopu istrage koja se protiv njega vodi pod sumnjom da je počinio kazneno djelo napada na ustavni poredak BiH.

Istraga je pokrenuta nakon što je Dodik potaknuo parlament Republike Srpske na donošenje niza protuustavnih zakona čiji je cilj bio onemogućiti rad državnog pravosuđa i sigurnosnih agencija na teritoriju tog entiteta.

Daleko od očiju javnosti za Dodika odmah nakon saslušanja u petak je organizirano sudsko ročište na kojemu je tužiteljstvo predložilo ukidanje ranije raspisane mjere pritvora zbog neodazivanja na ranije pozive iz tužiteljstva.

Sud je to prihvatio i Dodiku odredio mjeru obveznog javljanja policiji u Laktašima gdje živi do okončanja istrage.

Potvrdu o tome iz Suda i Tužiteljstva BiH dali su tek u kasnim večernjim satima i to kada je Dodik helikopterom odletio u Banju Luku i tamo medijima i sam kazao kako je dao iskaz te kako je "umoran od svega".

Dodik je prije toga tri i pol mjeseca bio bjegunac od pravde i putovao je po RS okružen teško naoružanim pripadnicima entitetske policije koji su imali zadaću spriječiti pokušaj njegova uhićenja što je bila zadaća Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Pripadnici SIPA-e to su pokušali učiniti samo jednom i to potkraj travnja dok je boravio u Istočnom Sarajevu no državnim je policajcima lokalna policija to onemogućila.

Mediji u BiH ranije ovog tjedna nagađali su kako Dodik i njegova obrana pregovaraju upravo o scenariju koji je realiziran u petak.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u subotu je ocijenio kako je to skandal bez presedana.

- U ovoj priči je strašno da je došao na naručeno ročište koje je netko ugovorio i pripremio. Došao je bez pompe i bez pratnje, znao je ishod unaprijed - napisao je Konaković u objavi na društvenoj mreži X.

Konstatirao je kako je jasno da je Dodik dolaskom na Sud BiH "pljunuo i ponizio" samog sebe i usput odustao od svega čime je mjesecima prijetio najavivši kako će raditi na ukidanju državnog suda i tužiteljstva. No Konaković je upozorio i kako se ovime pokazalo da Dodik ipak kontrolira dio pravosuđa kada mu je već dopušteno da se na ovaj način spasi pritvora.

- Imao je suradnike i saveznike. Do zadnjeg atoma snage ćemo se boriti da raskrinkamo i suradnike i saveznike - najavio je istaknuvši kako će se posebice povesti računa o Bošnjacima u pravosuđu koji su asistirali Dodiku.

'Ovo pokazuje dubinu krize u kojoj se nalazi pravosudni sustav Bosne i Hercegovine'

Iz Naše stranke (NS) koja je kao i Konakovićev Narod i pravda (NiP) dio vladajuće koalicije u BiH upozorili su kako je ovo svojevrsna urota protiv pravne države.

- Više nego bilo koji raniji slučaj s Dodikom ovo pokazuje dubinu krize u kojoj se nalazi pravosudni sustav Bosne i Hercegovine. Umjesto da bude čuvar zakonitosti, on je poslao poruku da pravila ne važe za sve - stoji u izjavi NS iz koje navode kako ovo znači ne samo pravnu i političku nesigurnost, već i duboko obeshrabruje građane koji još vjeruju u jednakost pred zakonom.

Čelnici oporbe u RS iskoristili su ovaj slučaj za oštre napade na Dodika.

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković označio je ovaj razvoj događaja kao dokaz da je Dodik "šibicar, manipulator i lažljivac" koji je spreman na sve radi ostanka na vlasti dok je čelnik Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević kazao kako je ovo poniženje za sve one za koje Dodik tvrdi da ih predstavlja.

Iako mu je ukinut pritvor Dodik će se morati suočiti s rezultatima istrage koja je protiv njega pokrenuta, a bude li optužen i eventualno osuđen mogao bi dobiti kaznu od najmanje pet godina zatvora.

U međuvremenu, Dodik čeka pravomoćnu presudu u postupku u kojemu je prvostupanjski ranije osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika za BiH.

Ta bi presuda koja može bitno utjecati na Dodikovu političku budućnost trebala biti objavljena tijekom srpnja.