BiH suspendirana iz Skupštine: Nisu imenovali predstavnike

Bosna i Hercegovina će do kraja ove godine biti suspendirana iz rada Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PSVE) zbog toga što u roku šest mjeseci od održanih općih izbora nije imenovala nove predstavnike u tome tijelu, rekao je u ponedjeljak predstavnik Vijeća Europe u BiH.

- BiH do kraja ove godine neće moći sudjelovati u radu PSVE. To znači da BiH neće sudjelovati prigodom donošenja jedne od najvažnijih odluka koja će biti donesena tijekom ove godine, a to je imenovanje novog glavnog tajnika Vijeća Europe - rekao je voditelj ureda Vijeća Europe u BiH, veleposlanik Drahoslav Štefánek.

Po njegovim riječima predstavnici BiH neće sudjelovati u radu Parlamentarne skupštine najstarije europske organizacije tijekom tri zasjedanja, ali niti u odborima PSVE.

Prema pravilima Vijeća Europe, zemlje članice moraju imenovati nove članove izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini najkasnije šest mjeseci od dana održavanja izbora. U suprotnom slijedi privremena suspenzija u sudjelovanju u radu PSVE.

Izaslanstvo BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe broji deset članova.