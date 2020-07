Ubili ilegalnog migranta kod Kulen Vakufa iz lovačkog oružja

<p>Jedan ilegalni migrant ubijen je u četvrtak u Bosni i Hercegovini u pograničnom području prema Hrvatskoj a policija susjedne zemlje istražuje okolnosti pod kojima se ta tragedija dogodila.</p><p>Glasnogovornik policije u Bihaću <strong>Ale Šiljdedić</strong> potvrdio je lokalnim medijima kako je preminuo migrant koji je najvjerojatnije ustrijeljen iz neke vrste lovačkog oružja.</p><p>Sve se zbilo na području pogranične općine Kulen Vakuf kada je nekolicina migranata u kojoj je bio i ubijeni pokušala prijeći iz BiH u Hrvatsku. Teško ranjenog migranta ostali članovi te skupine u jutarnjim su satima donijeli do željezničke pruge na bosanskohercegovačkoj strani granice gdje ga je pronašla policija.</p><p>- Ozljede su mu nanesene vatrenim oružjem u predjelu leđa, najvjerojatnije iz sačme jedne vrste lovačkog oružja. Policijski službenici MUP-a USK i ekipe za očevid su na terenu i pokušat će doći do mjesta događaja na kojem se sve odvilo kako bi utvrdili je li se to dogodilo na području BiH ili Hrvatske. Uglavnom, imali su namjeru ilegalno prijeći granicu prema Hrvatskoj - kazao je Šiljdedić kako ga citira portal Klix.</p><p>Prema podacima kojima raspolaže MUP Unsko-sanske županije u tom dijelu BiH trenutačno boravi oko sedam tisuća ilegalnih migranata a svakodnevno pristižu novi.</p><p>Oko tri tisuće ilegalnih migranata smješteno je u prihvatnim centrima na području Bihaća i Velike Kladuše no njih najmanje četiri tisuće tamo ih svakodnevno boravi na otvorenome ili samo prolaze kroz taj dio zemlje na putu ka Hrvatskoj.</p><p>"Svakodnevno na područje županije pristiže oko stotinu ilegalnih migranata tako da sada imamo prilično problematičnu situaciju i na prilazima Bosanskoj Krupi, odnosno Ključu", kazao je ranije ovog tjedna Šiljdedić.</p>