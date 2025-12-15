Obavijesti

BRUTALAN ZLOČIN

Dvojac je dobio ukupno 63 godine zatvora zbog ubojstva načelnika policije u Prijedoru

Piše HINA,
Foto: Dejan Rakita/PIXELL

Slučaj je opisan kao klasična egzekucija jer je usmrćen hicem ispaljenim s leđa u glavu iz neposredne blizine

Sud Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je proglasio krivima dvojicu muškaraca za ubojstvo načelnika policije u Prijedoru Radenka Bašića i osudio ih na ukupno 63 godine zatvora, a presudu su policajci diljem Republike Srpske čekali postrojeni uz vozila s uključenim rotacijama. Dalibor Railić osuđen je na 29 a Aleksandar Miljatović na 34 godine zatvora nakon što su proglašeni krivim za jedan od najbrutalnijih zločina u poslijeratnoj BiH. Zločin je počinjen 21. ožujka 2022. godine kada je Bašić, tada načelnik odjela kriminalističke policije u Prijedoru, ubijen vatrenim oružjem u zasjedi kod obiteljske kuće u naselju Pećani.

Slučaj je opisan kao klasična egzekucija jer je usmrćen hicem ispaljenim s leđa u glavu iz neposredne blizine.

Sud je nepravomoćnom presudom Railića osudio kao organizatora tog ubojstva. Istragom je utvrđeno kako je on bio organizator kriminalne skupine koja se bavila ilegalnom trgovinom narkoticima a Bašićevo ubojstvo dogovorio je kako bi zaustavio policijsku istragu o počinjenim kaznenim djelima odnosno o lancu krijumčarenja droge iz Kolumbije i Crne Gore u BiH odakle su narkotici potom preprodavani u inozemstvu.

Miljatović je pak osuđen kao izravni počinitelj ubojstva. Njega je Railić angažirao nudeći mu za likvidaciju načelnika Bašića iznos od 50 tisuća eura.

Cijeli slučaj i njegova pozadina rasvijetljeni su djelomice zahvaljujući međunarodnoj policijskoj suradnji odnosno dekriptiranju zaštićenih aplikacija Sky i Anom koje su stotine pripadnika organiziranih kriminalnih skupina iz BiH godinama koristili za međusobnu komunikaciju.

Tužiteljstvo BiH do sada je podignulo 16 optužnica protiv 80 soba u slučajevima koji su s tim povezani a istragama je identificirano i devet policajaca i pripadnika sigurnosnih agencija koji su bili povezani s kriminalcima.

