BiH želi blok protiv četničke ideologije. Božo Kovačević: 'Srbija nije prošla kroz katarzu'

Ministar unutrašnjih poslova BiH Ramo Isak poručio je da veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i RS-u više nije marginalni nacionalizam, već izravna sigurnosna prijetnja Bosni i Hercegovini i regiji. Upozorio je da je "povampirena četnička ideologija" ponovo dobila politički i institucionalni legitimitet i pozvao na formiranje bloka protiv radikalizma u Beogradu. U tom bloku protiv pomahnitale četničke ideologije uz BiH vidi Hrvatsku, Albaniju, Crnu Goru i Kosovo.

Foto: Zorana Jevtic

Pozvao je Vijeće Europske unije da izmijeni postojeći režim restriktivnih mjera tako da temelj za uvođenje sankcija uvede javno veličanje osoba pravomoćno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kao i negiranje pravomoćno utvrđenog genocida i drugih međunarodnih zločina te pokušaje njihova revizionističkog opravdavanja.

Zajednički blok

Dodao je da je za njega nulti vanjskopolitički i sigurnosni prioritet u narednom mandatu snažnije povezivanje Bosne i Hercegovine s Republikom Kosovo, Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i svim drugim državama regije, kako ne bi opet došlo do nasilja na ovim prostorima.

Foto: Uros Arsic

- Povampirena četnička ideologija više nije unutarnja politička devijacija Srbije niti problem ograničen na Bosnu i Hercegovinu. Njezine političke manifestacije predstavljaju izravnu prijetnju ustavno-pravnom poretku, sigurnosti, demokraciji i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Hrvatske i Albanije. Zato i odgovor na nju mora biti regionalan. Povijest nas je preskupo koštala da bismo si ponovno dopustili luksuz da iste procese promatramo, prepoznajemo i nazivamo „retorikom“ sve dok ne bude prekasno - rekao je Ramo Isak.

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević govori nam da je izjava sama po sebi ratoborna, ali da je njen sadržaj prihvatljiv.

- Pretpostavljam da poziva da sve te spomenute države poštuju nepovredivost granica, ljudska prava i demokraciju kao politički slučaj. Ono što radi srpska vlast je suprotno svemu tome, ali ton te izjave i riječi koje je izabrao treba gledati i kroz prizmu izborne kampanje u BiH. Ipak, ta izjava ima svoju težinu i snagu. Građani Republike Srbije trebaju odlučiti žele li u EU ili ne. Ako ne žele, to im ne daje pravo da mijenjaju granice i napadaju druge države. Ako su za Europsku uniju onda neće glasovati za SNS jer ta stranka nije spremna poštivati presude međunarodnih sudova i granice priznatih država - govori nam Božo Kovačević.

- Treba inzistirati na poštivanju međunarodnog prava i na kažnjavanju one države koja preuzete obveze ne izvršava, a tu mislim na obveze koje je Srbija preuzela kako bi postala EU članica. Previše je frontova i blokova u svijetu, a zemlje koje je ministar Isak spomenuo su većinom u NATO-u i na putu za EU - rekao je Božo Kovačević.

Politička retorika u 2026. podsjeća na kraj 80-ih, kada je Slobodan Milošević uz SANU i medije diseminirao teze da su Srbi ugroženi. Revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje pokazuju da Srbija želi vratiti politiku iz 90-ih godina prošlog stoljeća i potrebno je biti spreman na sve vrste odgovora, izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u utorak, dan nakon što je pogreb Ratka Mladića pokazao da u Srbiji i dalje veličaju tog ratnog zločinca.

Početak 90-ih pokazao je da se narativ i javni govori mogu materijalizirati u rat i oružani sukob. Isto pitanje postavlja se i danas.

- Vlast u Srbiji stalno generira pristupe koji su sadržani u Memorandumu SANU-a. Ipak, međunarodna situacija danas je drukčija. Nakon raspada SSSR-a, Rusija je sudjelovala s Amerikancima u završavanju rata u BiH. Danas je to drukčije. Danas su Zapad i Rusija na suprotstavljenim stranama i Rusija podržava Vučića kao oružje protiv Zapada. Nije isti kontekst kao 90-ih - rekao je Božo Kovačević.

Katarza u Srbiji

Japan i Njemačka nakon 1945. prošli su kroz duboku političku i društvenu transformaciju jer su vojni poraz, okupacija, suđenja i razotkrivanje razmjera ratnih zločina srušili stare nacionalističke mitove.

- U Srbiji se to nije dogodilo jer Milošević nikada nije potpisao kapitulaciju. Tadašnja međunarodna zajednica nije primorala Miloševića na kapitulaciju nego je potpisan privremeni sporazum o povlačenju srpske vojske i policije s Kosova. To aktualna srpska vlast tumači kao pravo da se autoritet i legitimitet Beograda ponovno vrate na Kosovo - objasnio je Božo Kovačević.

Mlaka reakcija EU

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU-a. Podsjećamo, Europska komisija je objavila kako se pokop nije odvio uz državne počasti.

Božo Kovačević šture, nemušte i deklarativne izjave oko ratnog zločinca tumači kroz prizmu geopolitike i strateških interesa EU.

- Zbog geopolitičkih razloga EU želi integrirati Srbiju, kako bi ju se maknulo iz orbite Rusije i Kine. Zbog toga EU odustaje od svojih načela kako bi Vučića odvojila od Putina. Bruxelles se vodi logikom da im je Vučić strateški bitan i zato mu se brojne stvari gledaju kroz prste. Isto tako u zadnje vrijeme čelnici europskih institucija se boje davati autonomne izjave i poduzimati inicijative jer se najvažnije članice EU suprotstavljaju tim inicijativama. Kada je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa predložio otvaranje diplomatskih kontakata s Rusijom, odmah su ga osudili Francuska, Njemačka i Poljska - zaključio je Kovačević.