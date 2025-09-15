Bijeg na jet-skiju od rata u Gazi. Muhammad se dokopao Europe: Iz Libije smo krenuli za Italiju...

Više od godinu dana, tisuće prijeđenih kilometara, tisuće potrošenih dolara, deseci propalih pokušaja i jedan jet ski. Tako bi se dalo sažeti zadnjih 17 mjeseci života Muhammada Abu Dakhe (31), Palestinca koji je uspio pobjeći iz Gaze i dokopati se Europe.

Pojas Gaze, kojeg svakodnevno bombardira izraelska vojska, Muhammad je uspio napustiti u travnju 2024. godine. Preko prijelaza Rafah ušao je u Egipat, za to je plati 5000 dolara.

Ali u Egiptu nije planirao ostati. Zaputio se u Kinu, nadao se da će mu tamo odobriti azil, ali kad je odbijen, vratio se u Egipat preko Malezije i Indonezije. Uslijedio je novi pokušaj. Iz Egipta je prešao u Libiju i odlučio krenuti za Europu. Deset puta je s krijumčarima kretao u prelaske Sredozemnog mora, ali svaki pokušaj je propao...

Pa je odlučio pokušati bez pomoći krijumčara. Za 5000 dolara nabavio je jet-ski, za još 1500 dolara nabavio je GPS opremu, satelitski telefon, prsluke za spašavanje... I bio je spreman za polazak.

Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS

U društvu još dvojice Palestinaca, 27-godišnjeg Die i 27-godišnjeg Bassema, isplovio je iz Al-Khomsa u smjeru otoka Lampeduse, najjužnijeg talijanskog otoka.

- Vozio sam jet ski 12 sati. Tuniški patrolni brod nas je hvatao, ali pobjegli smo mu - kaže Muhammad u razgovoru za Reuters. Uz jet ski imao je vezan i gumeni brodić na kojem su držali zalihe.

Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS

Od libijskog Al Khomsa, ako se gleda ravna linija, do Lampeduse ima više od 350 kilometara. I gotovo su ova tri Palestinca uspjela stići do talijanskog otoka, ali nekih 20 kilometara prije kopna ostali su bez goriva. Uspjeli su pozvati pomoć, pokupio ih je rumunjski patrolni brod, dio Frontex misije, i odveo do Lampeduse, na koju su kročili 18. kolovoza ove godine.

- To je bilo jako teško putovanje, ali bili smo avanturisti. Imali smo veliku nadu da ćemo uspjeti doći i bog nam je dao snage - kazao je Bassem za Reuters.

Njihov prijelazak upao je u oku i nadležnim agencijama.

- Ovo je poprilično unikatan način na koji su došli - kazao je Filippo Ungaro, glasnogovornik UN-ove organizacije UNHCR.

Iz Lampeduse su trojica Palestinaca prebačena brodom do Sicilije, a iz Sicilije su ukrcani na autobuse za Genovu. Ali trojac je pobjegao iz busa prije nego što su došli do odredišta. Skrivali su se u grmlju nekoliko sati da ih vlasti ne pronađu.

- Nismo upoznati s kretnjama navedenog trojca - kazali su za Reuters iz talijanskog ministarstva unutarnjih poslova.

Abu Dakha se u Genovi ukrcao na avion za Bruxelles, iz Bruxellesa se zaputio u Köln, zatim u Osnabrück, gdje ga je član obitelji pokupio i odvezao u grad Bramsche, njegovo konačno odredište.

Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS

Kaže kako se prijavio za azil u Njemačkoj i čeka odluku suda. Nema primanja i živi u centru za tražitelje azila. Njemačke vlasti nisu htjele komentirati ovaj slučaj, kažu iz razloga privatnosti.

Njegova obitelj i dalje je u Gazi, u Khan Younisu, žive u šatoru otkad im je dom razoren.

- On je imao internet cafe u Gazi. Bio je financijski stabilan, hvala Bogu. Sve mu je dobro išlo, izgradio je mnogo toga, ali onda se sve urušilo - kazao je za Reuters Muhammadov otac, Intesar Khouder.

Intesear je i dalje u Gazi, a Muhammadu je sad najveći cilj dovesti obitelj u Njemačku. Nada se kako će mu odobriti azil, kako će supruga i dvoje djece uskoro biti s njim. Kaže kako mu jedno dijete pati od neurološke bolesti koja zahtijeva medicinsku skrb, što u razorenoj Gazi baš i nije moguće.

- Zbog toga sam riskirao svoj život na jet-skiju. Bez moje obitelji, život nema smisla - kaže za kraj Muhammad.