Obavijesti

News

Komentari 17
FILMSKA PRIČA

Bijeg na jet-skiju od rata u Gazi. Muhammad se dokopao Europe: Iz Libije smo krenuli za Italiju...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Bijeg na jet-skiju od rata u Gazi. Muhammad se dokopao Europe: Iz Libije smo krenuli za Italiju...
Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS, Canva

Od Al Khomsa, ako se gleda ravna linija, do Lampeduse ima više od 350 kilometara. I gotovo su ova tri Palestinca uspjela stići do talijanskog otoka, ali nekih 20 kilometara prije kopna ostali su bez goriva...

Više od godinu dana, tisuće prijeđenih kilometara, tisuće potrošenih dolara, deseci propalih pokušaja i jedan jet ski. Tako bi se dalo sažeti zadnjih 17 mjeseci života Muhammada Abu Dakhe (31), Palestinca koji je uspio pobjeći iz Gaze i dokopati se Europe.

Pojas Gaze, kojeg svakodnevno bombardira izraelska vojska, Muhammad je uspio napustiti u travnju 2024. godine. Preko prijelaza Rafah ušao je u Egipat, za to je plati 5000 dolara. 

Ali u Egiptu nije planirao ostati. Zaputio se u Kinu, nadao se da će mu tamo odobriti azil, ali kad je odbijen, vratio se u Egipat preko Malezije i Indonezije. Uslijedio je novi pokušaj. Iz Egipta je prešao u Libiju i odlučio krenuti za Europu. Deset puta je s krijumčarima kretao u prelaske Sredozemnog mora, ali svaki pokušaj je propao... 

'NE MARE ZA LJUDE' Netanyahu: 'Uklanjanje čelnika Hamasa u Katru otklonilo bi prepreku sporazumu o Gazi'
Netanyahu: 'Uklanjanje čelnika Hamasa u Katru otklonilo bi prepreku sporazumu o Gazi'

Pa je odlučio pokušati bez pomoći krijumčara. Za 5000 dolara nabavio je jet-ski, za još 1500 dolara nabavio je GPS opremu, satelitski telefon, prsluke za spašavanje... I bio je spreman za polazak.

From Gaza to Europe, via jet ski: Muhammad's escape story
Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS

U društvu još dvojice Palestinaca, 27-godišnjeg Die i 27-godišnjeg Bassema, isplovio je iz Al-Khomsa u smjeru otoka Lampeduse, najjužnijeg talijanskog otoka. 

- Vozio sam jet ski 12 sati. Tuniški patrolni brod nas je hvatao, ali pobjegli smo mu - kaže Muhammad u razgovoru za Reuters. Uz jet ski imao je vezan i gumeni brodić na kojem su držali zalihe.

From Gaza to Europe, via jet ski: Muhammad's escape story
Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS

Od libijskog Al Khomsa, ako se gleda ravna linija, do Lampeduse ima više od 350 kilometara. I gotovo su ova tri Palestinca uspjela stići do talijanskog otoka, ali nekih 20 kilometara prije kopna ostali su bez goriva. Uspjeli su pozvati pomoć, pokupio ih je rumunjski patrolni brod, dio Frontex misije, i odveo do Lampeduse, na koju su kročili 18. kolovoza ove godine.

UN REZOLUCIJA Stručnjak za 24sata: Netanyahu treba izvanredno stanje. Bez rata ide u zatvor zbog kriminala
Stručnjak za 24sata: Netanyahu treba izvanredno stanje. Bez rata ide u zatvor zbog kriminala

- To je bilo jako teško putovanje, ali bili smo avanturisti. Imali smo veliku nadu da ćemo uspjeti doći i bog nam je dao snage - kazao je Bassem za Reuters.

Njihov prijelazak upao je u oku i nadležnim agencijama. 

- Ovo je poprilično unikatan način na koji su došli - kazao je Filippo Ungaro, glasnogovornik UN-ove organizacije UNHCR.

Iz Lampeduse su trojica Palestinaca prebačena brodom do Sicilije, a iz Sicilije su ukrcani na autobuse za Genovu. Ali trojac je pobjegao iz busa prije nego što su došli do odredišta. Skrivali su se u grmlju nekoliko sati da ih vlasti ne pronađu.

- Nismo upoznati s kretnjama navedenog trojca - kazali su za Reuters iz talijanskog ministarstva unutarnjih poslova.

Abu Dakha se  u Genovi ukrcao na avion za Bruxelles, iz Bruxellesa se zaputio u Köln, zatim u Osnabrück, gdje ga je član obitelji pokupio i odvezao u grad Bramsche, njegovo konačno odredište.

From Gaza to Europe, via jet ski: Muhammad's escape story
Foto: MUHAMMAD ABU DAKHA/REUTERS

Kaže kako se prijavio za azil u Njemačkoj i čeka odluku suda. Nema primanja i živi u centru za tražitelje azila. Njemačke vlasti nisu htjele komentirati ovaj slučaj, kažu iz razloga privatnosti.

KATAR Kako je Izrael isplanirao napad koji je razbjesnio Amerikance?
Kako je Izrael isplanirao napad koji je razbjesnio Amerikance?

Njegova obitelj i dalje je u Gazi, u Khan Younisu, žive u šatoru otkad im je dom razoren.

- On je imao internet cafe u Gazi. Bio je financijski stabilan, hvala Bogu. Sve mu je dobro išlo, izgradio je mnogo toga, ali onda se sve urušilo - kazao je za Reuters Muhammadov otac, Intesar Khouder.

Intesear je i dalje u Gazi, a Muhammadu je sad najveći cilj dovesti obitelj u Njemačku. Nada se kako će mu odobriti azil, kako će supruga i dvoje djece uskoro biti s njim. Kaže kako mu jedno dijete pati od neurološke bolesti koja zahtijeva medicinsku skrb, što u razorenoj Gazi baš i nije moguće.

- Zbog toga sam riskirao svoj život na jet-skiju. Bez moje obitelji, život nema smisla - kaže za kraj Muhammad.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...
ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!
STRAVA

ŠOK U bolnici u Dalmaciji ženi nakon spontanog pobačaja rekli da plod baci u kantu za smeće?!

Kada je pobacila fetus od osam centimetara, doktori su joj rekli da ga baci u wc školjku ili kantu za smeće. Iz zadarske bolnice izjavili su da nisu zadobili prijavu o spomenutom incidentu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025