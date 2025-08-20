Obavijesti

News

Komentari 1
TRUMP U CENTRU

Bijela kuća pokrenula službeni TikTok. Pogledajte prvi video...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bijela kuća pokrenula službeni TikTok. Pogledajte prvi video...
Foto: Tik Tok

Račun @whitehouse započeo je s radom u utorak navečer, s ciljem komuniciranja predsjednikove politike, rekao je dužnosnik Bijele kuće

Bijela kuća u utorak je pokrenula službeni TikTok račun,koristeći se platformom s više od 150 milijuna američkih korisnika kako bi širila poruke predsjednika Donalda Trumpa. Trump je otvoreno naklonjen popularnoj aplikaciji za kratke videozapise TikTok, kojoj pripisuje ipridobivanje potpore mladih birača tijekom pobjede nad demokratskom kandidatkinjom Kamalom Harris na predsjedničkim izborima u studenom 2024. godine.

@whitehouse

‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’

♬ original sound - The White House

Prethodne obavještajne procjene upozoravale su da su vlasnici aplikacije kratkih videozapisa pod utjecajem kineske vlade te da bi se aplikacija mogla koristiti za utjecaj na Amerikance.

DIJELE SVOJU SVAKODNEVICU Možda i nije sve baš tako crno: TikTok kreatori mijenjaju kako vidimo običan život u Hrvatskoj
Možda i nije sve baš tako crno: TikTok kreatori mijenjaju kako vidimo običan život u Hrvatskoj

"Trumpova administracija posvećena je tome da povijesne uspjehe predsjednika Trumpa prenese što širem krugu publike i na što više platformi", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nakon što je stranica pokrenuta.

"Poruka predsjednika Trumpa dominirala je TikTokom tijekom njegove predsjedničke kampanje i uzbuđeni smo što ćemo graditi na tim uspjesima i komunicirati na način na koji to nijedna druga administracija prije nije učinila", rekla je.

Račun @whitehouse započeo je s radom u utorak navečer, s ciljem komuniciranja predsjednikove politike, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025