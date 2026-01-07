Obavijesti

PLAN OD TRI FAZE

Bijela kuća: SAD će diktirati odluke venezuelskih vlasti!

Piše Hina,
Bijela kuća: SAD će diktirati odluke venezuelskih vlasti!
Sjedinjene Države "nastavit će diktirati" odluke venezuelskih vlasti, najavila je u srijedu glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt

"Ostajemo u bliskoj koordinaciji s prijelaznim vlastima i SAD će nastaviti diktirati njihove odluke", rekla je na konferenciji za novinare.

"Očito imamo maksimalnu polugu utjecaja nad privremenim vlastima", dodala je. 

Američke snage upale su u Caracas u subotu prije zore i uhitile predsjednika Nicolasa Madura sa suprugom. Odvedeni su u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.

Venezuelska vojska priznala je u nedjelju potpredsjednicu Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu te zemlje,

Državni tajnik Marco Rubio rekao je ranije da SAD imaju plan od tri faze za Venezuelu.

Prva faza uključuje stabilizaciju zemlje nakon što su američke snage u subotu uhvatile  Madura, u drugoj koja se naziva faza "oporavka" treba "osigurati da američke,  zapadne tvrtke i drugi imaju pristup venezuelskom tržištu na pravedan način", dok će treća biti tranzicija, pojasnio je.

Karoline Leavitt je ponovila da je sa stajališta Washingtona trenutno prerano govoriti o organizaciji izbora u Venezueli.

Glasnogovornica je kazala i da će se Donald Trump u petak susresti s čelnicima velikih američkih naftnih kompanija kako bi s njima razgovarao o "golemim mogućnostima" u Venezueli.

Što se tiče Grenlanda, rekla je da o potencijalnoj američkoj kupnji tog otoka aktivno raspravlja predsjednik Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost.

„Sve opcije su uvijek na stolu za predsjednika Trumpa... predsjednikova prva opcija uvijek je bila diplomacija“, rekla je na redovitom brifingu za medije.

Bijela kuća u utorak je rekla da ne isključuje vojnu opciju za Grenland.

Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'
Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
