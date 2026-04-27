Bijela kuća uoči kobne večere nije odabrala tko bi u slučaju napada bio 'izabrani nasljednik'

Na tradicionalnoj večeri dopisnika Bijele kuće ove godine nije bilo potrebe za imenovanjem tzv. 'odabranog preživjelog', potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Razlog tome je izostanak više članova kabineta koji nisu prisustvovali događaju. Prema riječima Leavitt, prenosi CNN, uoči same večere razmatrala se mogućnost imenovanja osobe koja bi, u slučaju izvanredne situacije, ostala izvan događaja kako bi osigurala kontinuitet vlasti. Međutim, takva odluka na kraju nije bila potrebna.

- Bilo je razgovora o imenovanju određenog preživjelog - izjavila je Leavitt, dodajući kako je više članova kabineta koji se nalaze u liniji nasljeđivanja izostalo iz različitih osobnih razloga.

Istaknula je kako upravo zbog tih izostanaka nije bilo potrebe za dodatnim sigurnosnim mjerama te imenovanjem jedne osobe za tu ulogu.

- Imali smo nekoliko članova koji već nisu bili tamo, stoga imenovanje jednog preživjelog nije bilo nužno - zaključila je glasnogovornica.

Inače, ovom tematikom bavi se i televizijska serija Jedini preživjeli, snimana između 2016. i 2019. s Kieferom Sutherlandom u glavnoj ulozi.

Radnja započinje dramatičnim napadom na Kapitol tijekom govora o stanju nacije, kada eksplozija usmrti predsjednika i gotovo cijeli politički vrh Sjedinjenih Američkih Država. U tom trenutku jedini preživjeli član vlade je Tom Kirkman, dotad relativno nepoznati ministar stanovanja i urbanog razvoja. On je bio određen kao „designated survivor“, odnosno osoba koja se drži na sigurnoj lokaciji tijekom važnih državnih događaja.