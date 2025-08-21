Bijes u Izraelu: Trump vrati mi muža iz zarobljeništva. Rat mora završiti što prije

Nakon nepune dvije godine rata s Hamasom, bijes Izraelaca dosegnuo je kulminaciju. Prosvjedi i sukobi s policijom sve su češći, a aljkavo spašavanje preostalih talaca u Gazi koje je Hamas oteo 7. listopada 2023. stvaraju sve veći pritisak na vladajuću koaliciju koju predvode Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gvir. Potonja dva odbijaju bilo kakve pregovore s Hamasom i traže totalnu kontrolu nad Gazom i Zapadnom obalom. Diljem Izraela, tvrtke su u nedjelju bile zatvorene, a javnost je prisustvovala stotinama događaja diljem zemlje u znak solidarnosti s obiteljima talaca i zahtijevajući prekid rata u Gazi.

- Prošlo je 682 dana otkako je moj suprug Omri, otac naših dviju djevojčica, nasilno odveden iz našeg doma u kibucu Nahal Oz. Od tog trenutka moj život pretvorio se u neumornu borbu za njega, za ostalih 49 talaca koji još uvijek čekaju u Gazi, ali i za kraj rata koji je iz dana u dan sve teži teret cijelom društvu. Pišem ovo s istom nadom s kojom sam, s još 400 tisuća Izraelaca, u nedjelju izašla na ulice zahtijevajući mir i povratak svih otetih - piše Lishay Miran Lavi za The Telegraph.

Foto: Shir Torem

Nedavan vox populi pokazao je da čak 80 posto Izraelaca traži prekid rata koji bijesni od upada i pokolja Hamasa u Izrael i do sada je odnio preko 60.000 života, što ga je učinilo uvjerljivo najkrvavijim sukobom bliskoistočnih smrtnih neprijatelja od 1948. godine.

- Ovaj prosvjed bio je poruka ne samo izraelskim političarima nego i Washingtonu i cijelom svijetu: nećemo odustati. Ne znam hoće li to biti dovoljno, ali znam da moram učiniti sve kako bi Omri ponovno mogao čuti riječ „tata“. Nedjeljni izlazak 400 tisuća ljudi tek je početak, naša se borba nastavlja i postaje još snažnija. Nećemo stati dok se svi taoci ne vrate, dok Omri ne bude kod kuće i dok rat ne završi. Svaka osoba koja se priključila prosvjedu, bilo da je došla na trg, zatrubila na cesti ili podigla transparent, pridonijela je stvaranju slamke spasa. To je slamka spasa za taoce, za vojnike na bojištu i za obitelji koje čekaju. Zajedno pokazujemo da smo narod koji ne odustaje od života, nade i odgovornosti. Kada smo prošlog tjedna obitelji talaca i ožalošćeni zajedno najavili štrajk, nisam mogla ni zamisliti ovakav odaziv. Ali danas, kao i svih proteklih 682 dana, svi tražimo isto: sporazum. Sporazum koji će vratiti živote, omogućiti preživjelima rehabilitaciju, a poginulima dostojan ukop - zavapila je Miran i ponovila što stotine tisuća Izraelaca već mjesecima traži.

Foto: Ronen Zvulun

S obzirom na to da trenutačna vlast konstantno eskivira sporazum i prekid vatre, Izraelka se obratila Trumpu koji gradu imidž mirotvorca i ganja Nobela za mir.

- Donalde Trump, izraelska javnost želi povratak talaca. Svijet to želi. Pomozite da se to dogodi. Zaključite sporazum - obratila se Miran američkom predsjedniku koje je posrednik Rusiji i Ukrajini, a nedavno je za pregovarački stol doveo i Armeniju i Azerbejdžan koji su ratovali još od raspada SSSR-a.

- A tebi, moj voljeni Omri, cijela zemlja bila je na ulicama. Nadam se da si osjetio tu snagu, da si vidio da nismo sami. Obećavam ti da ćeš opet čuti glas naših djevojčica, Roni i Alme, kako te zovu „tata“. Dočekat će te njihovi zagrljaji i oni će izliječiti sve - zaključila je Miran.