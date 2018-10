Bila je mrtva pijana, uzela nož u kuhinji i zabila mu ga u leđa

Silviji T. (41) iz Rijeke, optuženoj za pokušaj ubojstva muškarca kojeg je u svom stanu napala nožem, suđenje počinje za desetak dana. Određivanje termina glavne rasprave u sudskom procesu glavna je odrednica s pripremnog ročišta u riječkom Županijskom sudu, održanog pred sucem Domagojem Vučkovom, javlja Novi list.

Sve se zbilo 11. siječnja ove godine, oko 23 sata, u stanu na Rastočinama 6 u kojem je živjela Silvija. T. Riječko Županijsko državno odvjetništvo nju tereti da je pri konzumiranju alkohola s Daliborom R. (37), u nakani da ga liši života, s police u kuhinji uzela nož, ukupne dužine 33 centimetra, od čega oštrice 20 centimetara. U trenucima kada joj je on u dnevnom boravku bio okrenut leđima, zamahnula je nožem i ubola ga u lijevu stranu gornjeg dijela leđa.

- Ubodna rana koju mu je nanijela bila je teška i po život opasna, no život mu je spasila brza intervencija liječnika i hitani operativni zahvat. Okrivljenica je u kritično vrijeme bila pijana, ali je očito znala i bila svjesna što radi i imala je nakanu, iz samo njoj znanih razloga, lišiti života Dalibora R. - tvrdi odvjetništvo u optužnici

Ustanovljeno je da je okrivljenica u vrijeme događaja bila teško pijana, u krvi joj je utvrđena koncentracija od 2,02 promila alkohola. Ranjeni Dalibor bio je pripit, vještačenje je pokazalo da je imao 1,08 promila alkohola. Toksikološkim vještačenjem je kod Tupek u krvi utvrđena prisutnost diazepama, što znači da je konzumirala taj anksiolitik koji se inače nalazi u više lijekova.

Silvija T., nezaposlena administrativna tajnica i njegovateljica, na ispitivanju u tužiteljstvu branila se šutnjom. Ranjeni Dalibor R., ispitan u istrazi nakon završenog liječenja, ispričao je da je Silviju upoznao na riječkoj psihijatriji, da su se skupa liječili od ovisnosti o alkoholu, te da su zajedno bili na liječenju u Psihijatrijskoj bolnici Rab. Kritičnog dana su se ujutro zajedno vratili s Raba u Rijeku, nakon završenog liječenja. Otišli su u kafić, gdje su pili pivo i votku, pa otišli u Silvijin stan na Rastočinama, gdje su također pili.

Svjedok je ispričao da je Silviji u jednom trenutku rekao da bi morao otići se naći sa svojom zaručnicom, ali se brava na vratima pokvarila i nije mogao izaći. Legao je na krevet, zapalio cigaretu i počeo jadikovati. Poslije je otišao do hladnjaka i pojeo par feta salame, a onda je u dnevnom boravku kleknuo ispred trosjeda i počeo psovati jer nema što jesti i ne može iz stana.

Prema njegovim riječima, Silvija mu je tada rekla: »E, sad ćeš vidjeti.« Čuo je zatim šuškanje noževa i pribora za jelo, a potom osjetio oštru bol ispod lopatice i kriknuo.

Osjetio je zatim da je njegova družica izvadila nož i nekud otišla s hladnim oružjem, vjerojatno u kuhinju. Klečeći je otpuzao do kreveta pa prema vratima stana i počeo dozivati u pomoć. Prema njegovim riječima, kada je Silvija shvatila što je napravila i dok je on dozivao u pomoć, počela je i ona zvati da netko pomogne, vikala je kod ulaznih vrata da je susjedi čuju. Dosta je krvario, no Hitna pomoć je brzo stigla.

U istrazi je saslušana i liječnica Hitne pomoći koja je s tehničarem otišla do stana na 25. katu nebodera na Rastočinama, iz kojeg se, nakon zvonjenja i kucanja, javio glas uznemirene žene koja je plakala. Liječnica je od nje saznala da je u stanu žrtva ubodena nožem, a nož izvađen iz rane, što je bilo vrlo pogrešno i uznemirujuće. Žena u stanu nije uspijevala otključati vrata, pa je ključeve bacila kroz balkonski prozor, a onda ih pred neboderom našao policajac i donio gore.

Tako su uspjeli otključati vrata, te ušli u stan i u dnevnom boravku pronašli ranjenog muškarca, blijedog lica, koji je ležao na kauču. Doimalo se da je pod utjecajem alkohola, bio je previše miran, s obzirom na težinu ozljede. Žena u stanu je tada spomenula kako je muškarac pao na nož. Liječnica je u svom svjedočenju rekla da je u stanu bilo dosta krvi, a okrvavljeni nož ostao je na podu kuhinje.