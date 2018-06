Bila je na rubu: Htjela se ubiti, a sada pokušava spasiti druge

Prije godinu dana, 48-godišnja Lisa Barnes stajala je na rubu željezničkog mosta s namjerom da si oduzme život. Od očajničkog čina u posljednji trenutak odgovorio ju je policijski pregovarač - sišla je s mosta i odlučila potražiti pomoć.

Danas želi pomoći svima koji se nalaze u istoj situaciji kao i ona tada. Zajedno sa svojom obitelji, suprugom Nickom i dvoje djece, počela je ostavljati poruke na mostovima, i kroz te poruke podsjetiti ljude koji razmišljaju o samoubojstvu da postoji svjetlo na kraju tunela.

'U redu je potražiti pomoć'

- Kada se nalaziš na tom mostu, obuzet crnim mislima i tražiš neki znak koji će te odgovoriti od onoga što si došao učiniti - želimo da nađeš taj znak - objasnila je Barnes za Daily Mail.

S tim ciljem, pokrenula je kampanju Bridge the Gap (u prijevodu: Premostite prazninu) u okviru koje želi postaviti poruke na što je moguće više mostova u gradu u kojem živi.

Lisa Barnes, pictured here with husband Nick, daughter Molly, 18, and son Sam, 25, has begun pl… https://t.co/hjTKIiuN1Y via @MailOnline — Jacy Brean (@JacyBrean) June 17, 2018

'U redu je potražiti pomoć' i 'Samoubojstvo ne umanjuje bol, nego nanosi bol nekome drugome', samo su neke od rukom ispisanih poruka za koje se Barnes nada da će nekoga potaknuti da odustane od samoubojstva.

- Poruke su napisane rukom - to su osobne poruke i kada ih pišem, doista mislim to što sam napisala i nadam se da će to ljudi prepoznati - objasnila je.

Uključila se i policija

U samo nekoliko dana, kampanju je podržalo na tisuće ljudi. U realizaciju se uključila i lokalna policija koja pomaže u postavljanju poruka na mostove.

Na Facebook stranici kampanje, Barnesovi pozivaju i druge ljude da se uključe s prijedlozima mostova na koje treba ostaviti poruke, a na crowdfunding stranici GoFundMe pokrenuli su kampanju prikupljanja financijskih sredstava za pokrivanje troškova za izradu i postavljanje poruka na mostove, kako bi riječi utjehe i ohrabrenja došle do što više onih kojima su namijenjene.