Bila je u bijegu 31 godinu: Ana Pečaver izručena Hrvatskoj zbog naručenog ubojstva

Nakon čak 31 godine bijega od pravosuđa, Hrvatskoj je izručena Ana Pečaver Lesić (51), osuđena za sudjelovanje u naručenom ubojstvu bogatog povratnika iz Švedske, Crikveničanina Ljubomira Novaka, doznaje Burin.hr.

Novak je ubijen 27. prosinca 1995. godine na cesti između Crikvenice i Selca. Dok je navečer trčao sa suprugom Snježanom, plaćeni ubojica ga je čekao u zasjedi. Nakon što je Novak prošao, pucao mu je iz sačmarice u leđa. Preminuo je na mjestu.

Istraga je godinama tapkala u mraku, a policija je tek 2002. godine uspjela razotkriti skupinu koja je stajala iza likvidacije. U početku su optužene samo tri osobe, među njima Novakova supruga Snježana, koja je osuđena na 15 godina zatvora, te posrednik Krešimir Luketić. Ubojica Damir Perasz dobio je 20 godina.

No na kraju prvog suđenja Luketić je progovorio i otkrio da postoje još dvojica ključnih ljudi – Ana Pečaver i njezin otac Mario Pečaver.

Prema njegovom iskazu, Ana ga je prvo nagovarala da ubije Novaka, a nakon što je odbio, tražila je od njega da pronađe plaćenog ubojicu. Njezin otac Mario, tvrdilo se, bio je 'mozak cijele operacije' i odredio je mjesto na kojem će Novak biti ubijen.

Otac i kći pobjegli su iz Hrvatske prije uhićenja i kasnije su osuđeni u odsutnosti.

Otac već izručen, dobio 15 godina

Mario Pečaver uhićen je prije dvije godine na aerodromu u Panami. Nakon izručenja Hrvatskoj zatražio je obnovu postupka, tvrdeći da mu je sve podmetnuto.

Dobio je novo suđenje, ali je ponovno osuđen na 15 godina zatvora. Sud je zaključio da ključni dokazi protiv njega nisu dovedeni u pitanje.

Ana je godinama živjela u SAD-u, a njezino izručenje ranije je bilo odbijano. Sada je napokon vraćena u Hrvatsku i, nakon provedbe redovne procedure, trebala bi biti upućena na izdržavanje kazne.

Budući da je osuđena u odsutnosti, ima pravo zatražiti obnovu postupka. Naime, očekuje se da bi to mogla učiniti jer i dalje tvrdi da nije kriva.

Od ubojstva Ljubomira Novaka prošlo je gotovo 31 godinu.