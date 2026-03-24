Bila je u krevetu kada su je ubile krhotine rakete. Ovo su žrtve napada na Iran

Parasteš Dahagin bila je mlada farmaceutkinja koja je poginula u eksploziji dok je bila na poslu. Berivan Molani bila je u krevetu kada su je krhotine iz zračnog napada u Teheranu pogodile u glavu, piše BBC.

Više od tri tjedna Teheran i drugi gradovi izloženi su snažnim američkim i izraelskim zračnim napadima s tisućama pogođenih ciljeva diljem zemlje.

Izvješća o civilnim žrtvama ovih napada ne odnose se samo na odrasle. Eilmah Bilki, stara 3 godine, navodno je preminula dan nakon što je ozlijeđena u zapadnom gradu Sardashtu.

Broj civilnih žrtava brzo raste. Većina njihovih priča nikada neće biti ispričana.

No kroz gust, crni dim rata i internetsku blokadu, mali dijelovi informacija ipak izlaze iz Irana. I imena malog dijela civilnih žrtava američko-izraelskog rata protiv zemlje počinju se pojavljivati.

Parasteš Dahagin bila je u svojoj ljekarni u teheranskoj četvrti Apadana kada je pogođena obližnja zgrada IT tvrtke koja je navodno igrala ulogu u gašenju interneta u Iranu, prema Iranskom centru za dokumentaciju o ljudskim pravima.

Foto: Majid Asgaripour

Video objavljen na internetu prikazuje komemoraciju za Parasteš – uokvirene fotografije među svijećama i cvijećem. Njezin brat Poorya napisao je na Instagramu da je njegova sestra samo radila svoj posao kada je ubijena.

Rekao je da joj je obitelj govorila da Teheran nije siguran, ali ona je odgovorila: „Ljudi me trebaju, ljudi su ranjeni.” Rekla mu je: „Dolaze u ljekarnu, a starijim ljudima trebaju njihovi lijekovi. Moram ostati ovdje i pomoći svom narodu.”

„Bila si tako plemenita,” dodao je u počast.

Manje se zna o trogodišnjoj Eilmah Bilki – čiju je fotografiju BBC-ju dostavila kurdska organizacija za ljudska prava Hengaw. Skupina je rekla da je teško ranjena u američko-izraelskim zračnim napadima početkom ožujka te da je umrla dan kasnije.

Berivan Molani – 26-godišnja lifestyle blogerica koja je vodila internetsku trgovinu odjećom – bila je jedino dijete koje se vratilo u Teheran iz sigurnosti sjevernog Irana samo dan prije smrti jer joj je nedostajao dom.

Foto: Majid Asgaripour

Njezina obitelj kaže da nisu imali pojma da iranski ministar obavještajnih poslova Esmail Khatib živi preko puta njih u ulici Makouyipour u bogatoj četvrti Zafaraniyeh u Teheranu, prema riječima prijateljice Razieh Janbaz koja je to objavila na Instagramu.

Noćne snimke koje je objavio Iranski Crveni polumjesec prikazuju spasioce kako uklanjaju urušeno kamenje pokušavajući doći do Berivanine zarobljene majke dok ona moli da sazna: „Je li moja kći živa?”

Berivan je već bila izvučena iz ruševina, ali su njezine smrtonosne ozljede od prignječenja bile kobne.

„Ubijena je u svom krevetu, neposredno prije nego što je zaspala, tijekom raketnog napada 17. ožujka,” napisala je Janbaz.

Nekoliko Berivaninih susjeda ubijeno je u izraelskom zračnom napadu koji je prošlog tjedna ciljao Khatiba, rekla je Janbaz, bivša članica iranske rukometne reprezentacije koja je otišla na mjesto napada i pronašla da je od života njezine prijateljice ostao samo par tenisica na ulici.

„Ovo je bila obitelj koja je učinila sve što je bilo u njihovoj moći da zaštiti svoje dijete, a na kraju – čak i ne znajući tko živi u kući preko puta – izgubili su je,” rekla je.

Foto: Majid Asgaripour

Američka novinska agencija za ljudska prava (HRANA) do sada je zabilježila više od 1400 civilnih smrtnih slučajeva, od čega je 15 posto djece.

Jedan od najsmrtonosnijih pojedinačnih incidenata bio je raketni napad na osnovnu školu u južnom gradu Minabu na početku rata.

Izvješća upućuju na odgovornost SAD-a, jer je cilj bio obližnja vojna baza. Američka vojska nije javno priznala da je pogodila školu, ali kaže da provodi istragu.

Kurdska organizacija za ljudska prava Hengaw identificirala je 48 djece i 10 odraslih osoba poginulih u školi.

Hengaw je izrazio „duboku zabrinutost” zbog porasta civilnih žrtava.

Ubojstva civila su otišla toliko daleko da je Reza Pahlavi pozvao Izrael i SAD da ne ubijaju ljude koji nemaju veze s pasdaranima i vojskom.

- Iranska civilna infrastruktura pripada iranskom narodu i budućnosti slobodnog Irana. Infrastruktura Islamske Republike je mehanizam represije i terora koji se koristi kako bi se spriječilo da ta budućnost postane stvarnost - poručio je sin svrgnutog šaha.