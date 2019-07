'Bila je veliki borac, brinula je o bolesnom bratu, a sad je nema'

Đakovo je i dalje u šoku zbog ubojstva djelatnice Centra za socijalnu skrb Blaženke Poplašen (50) i ranjavanja njenog radnoga kolege Ivana Pavića (35), pravnika. Na ulazu u centar stajala je obavijest da zbog tragičnog događaja centar nije radio danas, a neće ni sutra. Ravnateljica nam se javila na telefon, ali je vidno potresena zbog svojih djelatnika. U Selcima Đakovačkim obiteljska je kuća ubijene Blaženke Poplašen.

Na prozorima su lampioni, na ulaznima vratima osmrtnica, a kod kuće smo zatekli članove njene obitelji i prve susjede. Svi su bili potreseni tragedijom te su nam drhtavim glasom govorili o Blaženki.

- Bila je jako vrijedna. Živjela je svoj posao, koji je nerijetko donosila kući. Do prije nekog vremena brinula se o našem bolesnom bratu, koji je, nažalost, preminuo - kaže nam Marko, brat ubijene. Dodaje da on živi u Puli i nije se često sastajao s njom, ali su se redovito čuli. - Znala mi je pričati o pojedinim problemima koje ima na poslu, ali smatrala je da tako mora biti. Voljela je sve, pomagala je svima koji su od nje tražili pomoć. Divna sestra, bila je najmlađe dijete u našoj obitelji i jedino je ona rođena u ovoj kući, jer mi smo se s roditeljima doselili prije njenog rođenja iz Bosne ovdje u Slavoniju.

Bila je veliki borac, sve je ona financirala sama, dao sam joj pristanak da uređuje kuću, a i naša sestra Mara - kazao je Marko.

Blaženka je, osim obiteljske roditeljske kuće, koju je naslijedila, imala stan u Đakovu, ali njena susjeda Ljiljane Aščić kaže da je više voljela biti u Selcima nego u stanu.

- Tko god bi nešto loše rekao o njoj gadno bi pogriješio. Zadnji put smo se vidjele u ponedjeljak navečer, bilo je kasno, došao je jedan njen rođak iz Australije, nisu se dugo vidjeli pa me zamolio da je nazovem.

Ranjeni pravnik Centra za socijalnu skrb, Ivan Pavić (35), i dalje je u kritičnom stanju, a iz osječkoga KBC-a rekli su kako se stalno provode mjere intenzivističkog liječenja. Socijalne radnice su se oprostile od kolegice. Na Trg Nevenke Topalušić u Zagrebu u 12.10 sati došlo je oko 1000 socijalnih radnica. Zavijeni u crninu, palili su svijeće za tragično preminulu kolegicu.

Između ostalog, traže veću zaštitu, ali i ostavku ministrice Nade Murganić. Ona je, odjevena u crno, došla na prosvjed, ali nije ništa govorila.

- Nasilje je svakodnevica u našem poslu - ispričala nam je Vesna Kanceljak iz Centra za socijalnu skrb sa zagrebačke Trešnjevke. Smatra da ih sustav ne štiti dovoljno. Verbalni napadi koje trpe, kaže, gotovo su konstantni, a ima i mnogo gorih stvari.

- Klijent me jednom zaključao u uredu i iskopčao mi telefon kako ne bih mogla zvati pomoć. Drugi put je kolegicu i mene, dok smo bile u uredu, muškarac izvana gađao ciglom - prepričava Kanceljak s kakvim se sve stvarima susreću u svakodnevnom radu. U takvim se situacijama, dodaje, znaju obratiti policiji, ali na pitanje dobije li klijent tada drugog socijalnog radnika odgovara kako se opet vrati njima, što mu ostavlja mogućnost da ponovno izazove nasilje.

- Drugog socijalnog radnika korisnici mogu dobiti samo na vlastiti zahtjev. Postoje kanali za žalbu na naš rad, ali nema kanala kroz koji bismo se mi mogli žaliti - kaže socijalna radnica s tridesetogodišnjim iskustvom rada u sustavu.

Istaknula je kako veliki broj njezinih kolegica, kao posljedicu stresa, ima rak ili PTSP, no sustav ni ne zna o kolikom se broju radi jer ne vodi evidenciju.

- Povjerenja u sustav već odavno nemam - zaključila je Kanceljak. A da vjeruju da su nezaštićeni, govorili su danas njezini mnogobrojni kolege. Neki kažu da noćas, što od straha, što od muke, nisu mogli spavati. Premijer Andrej Plenković te ministrica demografije, mladih i socijalne politike Nada Murganić sastali su se s predstavnicima socijalnih radnika.

- Želim im zahvaliti na njihovu radu i iskazati poštovanje prema onome što rade. Ponukani onim teškim incidentom, zaključili smo da postoji nekoliko područja u kojima možemo unaprijediti i poboljšati sustav - rekao je premijer dodajući da su predviđene izmjene Kaznenog zakona kojima će se socijalnim radnicima osigurati status službenih osoba, čime će se ovakve situacije smanjiti.

- Moramo ozbiljno poboljšati međuresornu suradnju - kazao je premijer naglašavajući koliko je važno da svi imaju cjelovitu informaciju kako bi se mogla donijeti adekvatna procjena rizika i postupanja. Štefica Karačić, predsjednica Udruge socijalnih radnika i šefica inspekcije, kaže da je na sastanku dogovoreno da se što žurnije ide u izmjene zakona koje će socijalnim radnicima osigurati status službene osobe. Ministrica Nada Murganić istaknula je koliko je važna podrška premijera.

- Mi smo već ujutro iz dva centra dobili prijave incidenata da su razbijena stakla, vrijeđanje i napadi na socijalne radnike - kaže ministrica te dodaje da se socijalni radnici svakodnevno susreću s prijetnjama.

- Nije dobro što smo prihvatili da je to dio našeg posla. Često se te prijetnje ne prijavljuju - rekla je. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Đakovu, Dubravka Petrović, rekla je za HRT da su šokirani.

- Ne znamo kako dalje. To su situacije koje se nikako ne mogu predvidjeti. Ne znamo što je u glavi nekom čovjeku koji dolazi k nama. Mi smo struka koja pomaže ljudima i uvijek se nadamo da će to naši korisnici razumjeti. Što se dogodilo, jako je teško razumjeti i svi se pitamo kako ćemo raditi. Danas i sutra ne radimo, a kako ćemo raditi idući tjedan, to sad zaista ne znamo - kaže Petrović. Načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece kazao je da je Andrija Drežnjak htio pobjeći iz države te da je sa sobom imao oko 10.000 kuna i putovnicu.

- Počinitelj je iz vatrenog oružja koje je ilegalno posjedovao usmrtio djelatnicu. Bili smo na terenu, pretraživali smo Đakovo i šire područje. On je u večernjim satima uhićen. Kod njega smo pronašli oružje, veću količinu novca i putovnicu, prema čemu zaključujemo da je htio pobjeći iz države. U tijeku je kriminalističko istraživanje, u kojem ćemo utvrditi okolnosti događaja i kako je nabavio ilegalno oružje.

Usporedo s istraživanjem provodimo i izvanredni nadzor. Temeljem saznanja da je došlo do promjene ponašanja počinitelja i njegova oca, glavni ravnatelj policije je uputio unutarnju kontrolu da vide sva naša saznanja i kako smo postupali te sve postupke policijskih službenika i službenika CZSS - rekao je načelnik. Dodao je kako je stručni tim već na terenu. Izrazio je i sućut obitelji ubijene socijalne radnice. Zahvalio je svim građanima Đakova koji su pomogli policiji da pronađu osumnjičenog, pa tako i na posljednjoj dojavi, nakon koje su ga i uhitili.

- Jako kratko smo ga tražili. Interventna je došla nakon nekoliko minuta. On se nije odupirao - rekao je. Pojasnio je i da je Centar za socijalnu skrb izvijestio policiju da je osumnjičeni promijenio ponašanje, ali je svejedno dolazio oko tri puta tjedno u centar. Dodao je i da je osumnjičeni već prije osumnjičen policiji. Kod njega su pronašli desetak tisuća kuna kad su ga uhitili. Inače, unutarnja kontrola MUP-a je poslana u đakovačku policiju.

Moram vas izvijestiti da s usporednim kriminalističkim istraživanjem u Policijskoj postaji Đakovo provodimo izvanredni nadzor. Naime, temeljem saznanja da je Policijska uprava Đakovo od Centra za socijalnu skrb dobila informaciju da je došlo do promjene ponašanja počinitelja i njegova oca, koji su inače štićenici centra, glavni ravnatelj Nikola Milina uputio je stručni tim iz Ravnateljstva policije i unutarnju kontrolu da provjere sva naša postupanja i sve okolnosti kontakata policijskih službenika i djelatnika Centra za socijalnu skrb.Članovi stručnog tima jučer su došli ovdje i počeli su razgovore s policijskim službenicima i danas nastavljaju. Kad stručni tim završi s radom, izvijestit ćemo javnost - kazao je Bece. Blaženka će biti pokopana danas u 16 sati na mjesnom groblju u Đakovačkim Selcima, a doći će kolege iz sustava, koji će tako dati podršku i upozoriti na status socijalnih radnika u društvu.

Nakon ubojstva kolegice Blaženke Poplašen (50) socijalne radnice organizirale su prosvjed ispred Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tražile su veću zaštitu, ali i ostavku ministrice Nade Murganić. Ona je, odjevena u crno, došla na prosvjed, ali nije ništa govorila.

