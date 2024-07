Bilas nakon hakerskog napada: 'Ostvareno je 70 posto dnevnog prometa u Zračnoj luci Split'

"Danas do 19 sati ostvareno je 70 posto dnevnog prometa i to 57 slijetanja i 54 polijetanja," istaknuo je Bilas. Po njegovim riječima, do kraja dana očekuje se da će s planirani red letenja u cijelosti realizirati bez poteškoća.

Pokretanje videa... 00:31 Zračna luka Split | Video: Tina Jokić/24sata

"IT specijalisti rade na ponovnoj uspostavi informatičke podrške ključnim procesima u Zračnoj luci," kazao je on.

Informatički sustav u splitskoj zračnoj luci u ponedjeljak navečer bio je izvrgnut hakerskom napadu zbog čega su bili otkazni svi letovi iz te luke i slijetanje u nju.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je ranije u utorak da je hakerski napad na Zračnu luku Split slučaj klasičnog ransomwarea gdje se traži otkupnina za otključavanje podataka, a dodao je i kako su službe identificirale međunarodnu skupinu s euroazijskog područja.

"Od sinoć sve naše službe surađuju i unutar Hrvatske, ali i s Europolom, FBI-em i drugim partnerskim službama u svijetu. Važno je reći da se radi o kibernetičkom napadu, a ne o terorističkom napadu, ovo je klasičan ransomware", rekao je Božinović novinarima u Splitu.

U splitskoj Zračnoj luci sv. Jeronim koja je u ponedjeljak doživjela hakerski napad, zbog čega su zrakoplovi preusmjereni u druge zračne luke, potvrđeno je da se radi o hakerskoj grupi Akira i da još zbrajaju kolika će biti šteta.