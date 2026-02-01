Obavijesti

News

Komentari 0
DOČEK BRONČANIH

Bilaver pozvao rukometaše na doček u Zadarsku županiju!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
Bilaver pozvao rukometaše na doček u Zadarsku županiju!
Zadar: Otvorena izložba posvećena Giuseppeu Pinu Gjergji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i zadarski župan Josip Bilaver pozvao je na najsvečaniji doček rukometaša u Zadarskoj županiji.

Admiral

Josip Bilaver, župan Zadarske županije pozvao je na svom Facebook profilu naše rukometaše na doček u toj županiji.

- Naši rukometaši zaslužuju nasvečaniji mogući doček. U pripremi dočeka treba uvažiti one koji su najzaslužniji za ovaj rezultat, a to su naši igrači! Dobrodošli ste u Zadarska županija!- napisao je Bilaver na svom Facebooku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OTKAZAN DOČEK! Igrači htjeli da pjeva Thompson, Grad je odbio
OGLASILI SE SLUŽBENO

OTKAZAN DOČEK! Igrači htjeli da pjeva Thompson, Grad je odbio

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026