Bilaver pozvao rukometaše na doček u Zadarsku županiju!

Josip Bilaver, župan Zadarske županije pozvao je na svom Facebook profilu naše rukometaše na doček u toj županiji.

- Naši rukometaši zaslužuju nasvečaniji mogući doček. U pripremi dočeka treba uvažiti one koji su najzaslužniji za ovaj rezultat, a to su naši igrači! Dobrodošli ste u Zadarska županija!- napisao je Bilaver na svom Facebooku.