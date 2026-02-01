Nakon splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i zadarski župan Josip Bilaver pozvao je na najsvečaniji doček rukometaša u Zadarskoj županiji.
DOČEK BRONČANIH
Bilaver pozvao rukometaše na doček u Zadarsku županiju!
Josip Bilaver, župan Zadarske županije pozvao je na svom Facebook profilu naše rukometaše na doček u toj županiji.
- Naši rukometaši zaslužuju nasvečaniji mogući doček. U pripremi dočeka treba uvažiti one koji su najzaslužniji za ovaj rezultat, a to su naši igrači! Dobrodošli ste u Zadarska županija!- napisao je Bilaver na svom Facebooku.
