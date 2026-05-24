Bili smo na obnovi Meštrovićeva paviljona! 'Našli smo portret i ornamente davno zaboravljene'
Posebno se ističe kupola u koju je ugrađeno 15.000 novih staklenih prizmi koje će paviljon osvjetljavati prirodnim svjetlom. Kroz obnovu su nas proveli ravnateljica, projektantica i glavni inženjer
Do kraja ove godine bit će završena obnova Meštrovićeva paviljona u Zagrebu, Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU). Zavirili smo u 88 godina staru ljepoticu u čijoj obnovi stručnjaci poštuju izvorne, originalne Meštrovićeve, i ideje drugih arhitekata koji su s njim radili, no paviljon će u obnovi učiniti i građevinski kvalitetnijim i statički ojačanim te ga, u konačnici, prilagoditi i potrebama suvremene umjetnosti.