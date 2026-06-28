Ošljak ima 35 stanovnika. Nema dućana ni zahoda. Ljeti svaki dan iz Zadra dolaze stotine turista na izlet. Tad nastaje kaos
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Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku U Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'
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Dovoljno je nekoliko eura da trajektnom linijom za deset minuta dođete iz Zadra na maleni Ošljak. Veze s kopnom i susjednim otokom iznimno su rijetke, ali ljeti omjer stalnih stanovnika i turista iznosi nekoliko desetaka puta u korist posjetitelja. Na otoku nema dućana, restorana, čak ni javnog zahoda, samo jedan kafić u lučici, koji radi tri mjeseca. I trajektni putnici i oni s privatnih brodova iskrcavaju se na betonsko pristanište, a onda se lako razaznaje kako turisti kreću lijevo, a domaći desno, u smjeru u kojem se nalazi većina kuća.
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