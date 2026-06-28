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Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku U Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'

Piše Petra Mustać,
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Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku U Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'

Ošljak ima 35 stanovnika. Nema dućana ni zahoda. Ljeti svaki dan iz Zadra dolaze stotine turista na izlet. Tad nastaje kaos

Dovoljno je nekoliko eura da trajektnom linijom za deset minuta dođete iz Zadra na maleni Ošljak. Veze s kopnom i susjednim otokom iznimno su rijetke, ali ljeti omjer stalnih stanovnika i turista iznosi nekoliko desetaka puta u korist posjetitelja. Na otoku nema dućana, restorana, čak ni javnog zahoda, samo jedan kafić u lučici, koji radi tri mjeseca. I trajektni putnici i oni s privatnih brodova iskrcavaju se na betonsko pristanište, a onda se lako razaznaje kako turisti kreću lijevo, a domaći desno, u smjeru u kojem se nalazi većina kuća.

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Komentari 8
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