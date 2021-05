Milijarder Bill Gates koji je 'težak' oko 130 milijardi dolara objavio je večeras kako se nakon 27 godina braka razvodi od supruge Melinde.

- Više ne možemo zajedno rasti kao par - napisali su Gatesovi objavi na Twitteru kojom su potvrdili kako se razvode.

No ono što i dalje veže jedan od najbogatijih parova na svijetu je zaklada koju su zajednički pokrenuli i koja djeluje u cijelom svijetu, a u vijesti o razvodu su poručili da će i dalje zajednički raditi na njoj. Upravo su kroz tu zakladu kroz godine donirali oko 50 milijardi dolara.

'Nije pošteno da smo tako bogati, a drugi nemaju ništa'

Je li pošteno da smo tako utjecajni - pitanje je na koje su se tijekom intervjua s Christiane Amanpour za CNN 2018. osvrnuli Bill i Melinda Gates razgovarajući o svojem filantropskom radu i fondaciji koju zajednički vode, te pismu kroz kojeg se na godišnjoj bazi obraćaju javnosti.

- Mnogo su nas puta pitali je li pošteno da smo tako utjecajni, i naš odgovor je - ne, nije. Nije pošteno da mi imamo milijarde dok neki drugi nemaju gotovo ništa. I nije pošteno da naše bogatstvo otvara vrata koja su drugima zatvorena. Međutim, mi se bavimo ovime i koristimo svoj utjecaj kako bi pomogli ljudima diljem svijeta i postigli jednakost. Predani smo ideji otvorenosti o tome što financiramo te koji su bili rezultati. Iako nije uvijek jasno što je bio uspjeh, a što nije volimo razgovarati s našim članovima ekipe i savjetnicima. Iako smo napravili dobar posao u tome da skrenemo pozornost na zdravlje i siromaštvo, naš rad nije niti blizu gotov - kažu u pismu supružnici.

Napominju i kako njihov utjecaj i moć često demotivira ljude da im otvoreno upute kritiku ili savjet. U biznisu će vam uvijek reći što ne valja, no u filantropiji nije tako jer se svi boje, neopravdano, da će izgubiti financiranje. Zato je razgovor i odgovaranje na teška pitanja izrazito važno, znači da moramo pametno zapošljavati, konzultirati se s ekspertima, stalno učiti i slušati različite perspektive, kažu bračni drugovi i suradnici.

'U stanju smo iznijeti projekte koje vlade ne mogu, a biznisi ne žele'

- Iako je naša fondacija najveća na svijetu, biznisi i vlade i dalje troše više negoli mi. Kalifornija, recimo, troši više no što mi dajemo samo kako bi održala sistem javnih škola. A mi svoje resurse koristimo na vrlo specifičan način - testiramo potencijalne inovacije, sakupljamo i analiziramo podatke i tome prilagođavamo naš rad. Želimo biti inkubator za različite ideje, te onda pomoći da najbolje od najboljeg naraste što je brže moguće - kaže Melinda Gates i osvrće se na pitanje zašto naprosto ne daju svoje bogatstvo nekoj vladi ili političarima.

- Vjerujemo da organizacije poput naše imaju jedinstvenu i nezamjenjivu ulogu u društvu. U stanju su detektirati gdje je pomoć najpotrebnija i onda na svojim plećima iznijeti projekte koji su visokorizični, te koje vlade ne mogu odraditi a biznisi ne žele. Ako odgovorni političari nešto krivo naprave trebali bi, u teoriji, izgubiti posao, a da ne kažem da se vlast vrlo brzo i mijenja, dok mi svoje greške i krive korake pokrivamo sami - kaže Bill Gates kojeg najčešće pitaju 'što on dobiva time da daje okolo svoj novac'.

- Nije zato jer nas previše brine kako će nas pamtiti. Biti ćemo van sebe od sreće ako pomognemo pri eradikaciji nekih bolesti poput malarije. Radimo to što radimo i zato jer smo tako odgojeni, oboje dolazimo iz obitelji koje su nas odgajale u vjeri da je naš zadatak svijet ostaviti boljim mjestom nego kakvo je bilo kad smo krenuli. Melinda je od djetinjstva volontirala, besplatno držala instrukcije i živjela vjeru koju su joj usadili roditelji. Moji su roditelji bili zagovornici niza važnih udruga i lokalnih organizacija u Seattleu i šire. Naravno, to nisu samo naše vrednote niti mi na njih polažemo neka specijalna prava. Milijuni ljudi vraćaju svojim zajednicama volontiranje, doniranjem i pomaganjem. Mi smo samo u neuobičajenoj poziciji jer - imamo jako puno novca. Naš je cilj raditi ono što su nas roditelji naučili i popraviti stanje svijeta - rekao je Gates tada osvrnuvši se na dugi niz godina rada sa suprugom. To je, kaže, većina njihovog braka i do sada je fondacija postala neodvojiv dio identiteta para, postala je njihov život.

- Jako nam je, također, važno da svemu tome naučimo i svoju djecu. Čim su malo narasli počeli smo ih voditi sa sobom kako bi i sami vidjeli što mi to točno radimo, i zašto mislimo da je važno. Svi smo zajedno učili, često u društvu lidera, znanstvenika i odgojitelja. Sve što smo tijekom godina naučili želimo iskoristiti za najbolji mogući rad naše fondacije. Možda smo prije dva desetljeća i mogli donijeti neku drugu odluku o tome što napraviti s našim bogatstvom, sada nam je neki drugi scenarij potpuno nezamisliv - slažu se Melinda i Bill Gates koji imaju troje djece, a tijekom godina donirali su oko 50 milijardi dolara.

Kako je napisao novinar Neil Tweedy za The Telegraph "William Henry Bill Gates je bogat čovjek. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na godišnji BDP jednog Ekvadora, i čak nešto više od godišnjeg BDP-a jedne Hrvatske. Po ovom pomalo sirovom kriteriju osnivač Microsofta vrijedi dvije Kenije, tri Trinidada i desetak Crnih Gora. Nije loše za čovjeka koji je odustao od fakulteta. Gates je također rekao da je on osiguran kad je u pitanju hrana i odjeća, te da njemu novac više ništa ne znači. Znači mu da promijeni svijet."