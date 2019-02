'Bilo bi bolje da me sudac ubio, 4 godine su mi smrtna kazna'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Na Općinskom sudu u Novom Zagrebu u petak je nepravomoćno oglašena krivom i osuđena na četiri godine zatvora zbog prometne nesreće u kojoj je sredinom studenog 2017. godine u Samoboru preminuo dječak (6).

On je s majkom i tri godine starijim bratom prelazio cestu na pješačkom prijelazu u centru Samobora. Štefanija ni danas ne shvaća kako je do toga došlo.

- Možda su me zaslijepili ti lampaši koji su bili uz pješački prijelaz i po cijelom Trgu. Nisam znala da je to zbog Vukovara, no bili su mi lijepi. Grad mi je bio tako lijep. Znam da sam na trenutak skrenula pogled dolje desno i to mi je valjda odvuklo pažnju - govorila je Štefanija. Dok razgovaramo, na trenutke zastaje zbog suza.

- Da je majka držala djecu svako s jedne strane za ruke ovo se ne bi dogodilo jer majka nije ni okrznuta. Da sam ih vidjela ja bih refleksno zakočila, oni su dotrčali na zebru, a majka za njima. Taj mali od šest godina je dijete, nestašni dječačić - kaže Lindić.

Presuda ju je uistinu šokirala jer, smatra, ni oni koji su pijani skrivili nesreću ili divljali na cesti ne dobiju toliko.

- Vozim 55 godina i nikad nisam imala ni prekršaja. Bolje da me stavio pred zid i upucao, ovo je za mene životna kazna. I još kako je bio bezobrazan prema meni. Reći da sam vozila "kao muha bez glave", "kuda ste gledali", kao da je pred njim nekakva klinka, a ne žena koja će uskoro navršiti 75 godina - očajavala je LIndić. Otkrila je i kako su prije 20 godina u nesreći izgubili sina.

- Nikad nismo išli na sud. Ja svoje dijete ne mogu vratiti, a nisam željela nikome uništavati život. Imam previše godina da sjedim negdje u zatvoru. Najradije bih odmah umrla i da me nema - jecajući govori LIndić, koja se zbog depresije nakon prometne nesreće liječila i na psihijatriji. Kaže da je u tri mjeseca smršavila deset kilograma.

- Mislila sam da će biti nekakva uvjetna kazna, uzet će mi vozačku dozvolu i to je to. Pa koliki su poznati dobili uvjetne za još gore prometne nesreće. Na meni su našli pokazivati moć - ogorčeno kaže Štefanija.

Roditelji dječaka nisu željeli komentirati nepravomoćnu presudu. Na objavi nisu bili, u sudnici je sjedila njihova odvjetnica.