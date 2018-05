'Bilo bi dobro da zaradimo više, ali ipak ne želimo iz Hrvatske'

Mi smo zadovoljni životom kakav živimo ovdje. Jedino što nam nedostaje je vrijeme, jer poslovi su nam takvi da nam je dan prekratak. O odlasku u inozemstvo ne razmišljamo jer i da odemo van, tamo bismo isto morali raditi danonoćno, a ne bih imala kraj sebe sestru, brata, djeda i baku, neko svoje vrijeme za otići na kavu, za opustiti se, otići s prijateljicama.

Nama je vrijedna ta komocija i sloboda, taj način života koji imamo u ovoj zemlji, da moja djeca znaju što znači imati baku i djedu, tetu.

To je ta blagodat koju mi imamo i ne želimo je se odreći, kažu supružnici Marijana (34) i Igor (38) Halavuk iz Osijeka, roditelji dvoje djece, Maje (7) i Mateja (5).

Oni su prosječna hrvatska obitelj, ali ona koja nije prezahtjevna, koja uspješno sklapa kraj s krajem od mjeseca do mjeseca i koja ne razmišlja o odlasku u Irsku. Marijana je voditeljica automat kluba, a Igor je strojarski tehničar koji radi u jednom građevinskom prodajnom centru. Oboje kažu kako imaju plaće koje su za oko 20-30 posto veće od prosječne hrvatske plaće.

Mjesečna primanja su im oko 10.000 kuna, a mjesečni izdaci za režije i ostale redovne troškove oko 3500- 4000 kuna.

- Maja ide u školu i dodatno plaćamo produženi boravak u školi. Od izvanškolskih aktivnosti vodimo je ponekad na kreativne radionice koje ona odabere jer je više kreativni tip, a ne sportski. Za malog plaćamo vrtić 640 kuna i dodatno još iznos za gimnastiku u vrtiću. Najskuplje mjesečne stavke u kući, koje ujedno smatramo i nekakvim svojim luksuzom, su iznosi za internet, kablovsku televiziju, telefone i mobitele. Kada bismo odlučili ili mogli štedjeti, to bi bile stavke koje bismo ukinuli, analizira Marijana svoj kućni budžet.

Supružnici Halavuk u braku su osam godina. Imaju sreće što su naslijedili obiteljsku kuću u Osijeku pa su je velikim dijelom obnovili i opremili bez kredita. Jedini kredit koji imaju je onaj za automobil, Citroen C4, prosječne vrijednosti i srednje klase.

- Sve što smo u kući napravili zapravo sam odradio sam jer sam relativno dobar kućni majstor. To nam je velika ušteda jer ne moramo plaćati majstore za sve što radimo. Zbog toga što je još nismo do kraja završili luksuz su nam skijanja i ljetovanja jer svake godine ‘važemo’ hoćemo li na more ili uložiti u kuću. Ove godine zato ne idemo na more. Zapravo stalno balansiramo s troškovima” kaže Igor dodajući kako se ipak ne žele odreći malih zadovoljstava i užitaka, a to je odlazak na večeru, na fiš u Baranju ili neki jednodnevni izlet s djecom.

Marijana i Igor rade u smjenama, čak i vikendom, pa im je pomoć roditelja dragocjena.

- Roditelji nam pomažu kako god mogu. Pomažu oko čuvanja djece kad radimo vikendom što nam je zapravo najbitnije. Pomažu nam povremeno i financijski kad zatreba. Moji su na selu pa nam daju pola svinje kad je kolinje, gotove kobasice, šunke, 20 pilića za zamrzivač. To je isto od velike pomoći kad živiš u gradu a želiš da ti djeca jedu zdravo i domaće” kaže Marijana. Na pitanje čime su nezadovoljni i što bi mijenjali, nisu znali što bi rekli.

- Da imamo mogućnost mijenjati poslove, ići na bolje, imati veću plaću, to bismo dakako voljeli, ali tu smo gdje smo i ne žalimo se - kažu oboje.

'Cilj nam je otplatiti 'kredit'

I obitelj Žarkov iz Rijeke čvrsto je odlučila ostati u Hrvatskoj.

- Ne možemo reći da tu i tamo nismo razgovarali o odlasku iz Hrvatske, imali smo i poslovnih ponuda, ali to su bile samo usputne konverzacije jer nam je oboma jasno da se na takav potez nikad ne bismo odlučili. Nakon završetka škole radila sam u Engleskoj čuvajući djecu visokoobrazovanom bračnom paru i ne mogu reći da mi nije bilo lijepo. No iako su ti roditelji s djecom provodili vrijeme, prema mojemu mišljenju, ipak ga je bilo premalo. Više su se posvetili karijerama. A nama je najvažniji obitelj, djed, bake, tete, rođaci, koji su svi u Hrvatskoj. Uz puno truda i rada postigli smo i poslovnu i privatnu sigurnost i ne možemo se požaliti - složni su supružnici Ante (42) i Nataša (41) Žarkov, roditelji sinova Nike (11) i Iva (8), koji su u braku 13 godina. Upoznali su se u Senju, a prije braka bili su u vezi osam godina.

- Željeli smo stati na svoje noge prije nego što osnujemo obitelj. Ja sam se nakon faksa zaposlila kao profesorica u riječkoj srednjoj školi, gdje radim i sad, dok je Ante nekoliko godina stažirao u očevoj ordinaciji dentalne medicine, koju je, nakon njegova odlaska u mirovinu, uz pomoć kredita preuredio i otvorio svoju. Dugo godina sam putovala na posao iz Senja za Rijeku, a kad je stariji sin krenuo u školu, odlučili smo da je lakše da se preselimo u Rijeku, gdje živimo na katu rodiljske kuće, a Ante svakodnevno putuje iz Rijeke za Senj - priča Nataša.

Putovanja im ne padaju teško i uz planiranje i pomoć familije pri čuvanju djece, uspijevaju se uskladiti. No naglašavaju kako žive jednostavan život u okviru mogućnosti i ne pate za stvarima koje si ne mogu priuštiti. Nataša ima plaću 6500 kuna, a Antina je 10.000. Na režije potroše 1500, a na hranu 2000 kuna. Benzin ih košta 1000 kuna. Sati tenisa za sinove su 600 kuna, a njemački 200 kuna. Otplaćuju i dva kredita - poduzetnički i onaj za gradnju kuće.

- S naše dvije plaće mjesečno uspijemo namiriti troškove režija, hrane, izvannastavnih aktivnosti za djecu i benzina. Cilj nam je otplatiti poduzetnički kredit. Nismo od onih kojima vrijeme nameće da moraju imati sve, a ako to nemaju padaju u depresiju, zavist i otuđenje. Imamo kreditne kartice, ali da su svi kao mi po tom pitanju, banke bi propale. Živimo normalan život, kakav bismo željeli svakom, pazeći gdje, kako i na što trošimo - složni su supružnici Žarkov.

Dodaju da od ponedjeljka do petka rade, uvijek zajedno jedu jedan obrok, s djecom rješavaju zadaće i vode ih na aktivnosti, a vikende provode na izletima u prirodi ili igrajući društvene igre tijekom hladnih dana. Tu i tamo si katkad priušte obiteljsko putovanje. Za sreću im je, dodaju, bitno da su zdravi i da su zajedno te da djecu nauče pravim vrijednostima.

- Obrazovanje je ključ svega i, kad to kažem, ne mislim na to da djeca moraju kući nositi same petice nego da nauče koliko se isplati rad i trud, odnosno da u svemu što rade daju sve od sebe - kaže mama Nataša. A sve od sebe da se ne odsele iz Hrvatske daje i mlada obitelj iz Pule.

'Snalazimo se kako znamo'

I obitelj Mihić iz Zadra nada se boljim financijama, no drže se.

- Krpamo kraj s krajem, prelijevamo iz šupljeg u prazno, ali držimo se. Ja radim u Vodovodu, supruga u trgovini. Imamo dvije djevojčice, Zaru koja ima 14 i Donatu od osam godina. Njih dvije treniraju balet i ritmiku, što nas mjesečno izađe 500 kuna - kaže tata Marko Mihić (40) iz Zadra, a mama Ana dodaje da joj je posljednjih godina teže raspoređivati novac jer ne dobije sve odjednom.

- Prije bih jednostavno pokrila sve fiksne troškove, kao što je stanarina, režije i slično, a ono što bi ostalo, bilo bi za hranu. Ali sad dobijem pola plaće pa za 15 dana drugu polovicu pa mi je teže kombinirati. Za svaki izvanredan trošak moramo posebno uštedjeti i staviti sa strane, kao što je primjerice ovih dana bio Zarin rođendan. To smo pokrili, ali za registraciju našeg prastarog Renaulta Twinga iz 2002. godine nismo još namaknuli novac, a ovaj mjesec nam ga je registrirati - kaže Ana.

Supružnici su se jednostavno dogovorili da ga neće voziti nakon što ne bude više imao tehnički dok ne sakupe novac za registraciju.

- Twingo je u raspadu, prozor mu zatvaram odvijačem, a na svakih 100 kilometara moram uliti 100 kuna, doslovno svaki drugi dan. Puno nam novaca popapa. Dosta se i kvari u posljednje vrijeme pa će biti i popravaka prije tehničkog. Prije bih ludio zbog toga, ali više ne. Nisam niti nervozan - kaže Marko.

Stanarina im dođe 200 eura, jer 'čuvaju' stan prijatelju pa žive uz popust. Režije su im 1500 do 2000 kuna. Plaćaju kredit od 1000 kuna kojeg su do sad toliko reprogramirali da se gotovo pa ne sjećaju za što im je prvotno trebao. Plaćat će ga još devet godina.

- Snalazimo se kako znamo i umijemo. Roditelji su nam umirovljenici, a ponekad financijski pomogne moja sestra, kad može i koliko može. Suprug odradi posao u fušu kao ispomoć u dječjim sportskim aktivnostima i to nam pokrije kredit. To nas spasi i deprimira u isto vrijeme jer taj novac samo pređe preko naših ruku. Ja, uz svoj posao ljeti čistim apartmane, a zimi koji ured kad me zovu - dodaje mama Ana.

- Ali ne bi išli u inozemstvo raditi. Volimo Zadar i život u Dalamciji, samo da su eto plaće veće..- zaključuju Mihići.