’Bilo bi mudro da se što prije prekroje,jer nikad ne znamo što se kod nas može dogoditi’

Ustavni sud ukinuo je Zakon o izbornim jedinicama koji prestaje vrijediti 1. listopada ove godine. Do tada bi Sabor trebao osigurati provedbu ustavnog jamstva jednakog biračkog prava. Ustavni sud od 2010. godine upozoravao je na potrebu izmjene propisa po kojima se provode parlamentarni izbori jer su neke izborne jedinice već tad kršile zakonski uvjet da broj birača ne smije odstupati od prosjeka za više od pet posto. Od tada do danas svi sazivi su to ignorirali. Rezultati posljednjeg popisa stanovništva pokazali su da su se odstupanja u međuvremenu povećala do razine koja bi u pitanje mogla dovesti ustavnost idućih izbora. Ustavni sud utvrdio je da razlike u broju birača između velikog broja izbornih jedinica, koje proizlaze iz neovisnih službenih izvora i prisutne su kroz dugo razdoblje, dovode u sumnju demokratski karakter cjelokupnih izbora.