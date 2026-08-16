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SANACIJA ZAPALJENIH AUTA

Bio je dovoljan jedan poziv: 'Palite kamione i dolazite u Omiš'. Svi su se odazvali

Piše 24sata,
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Bio je dovoljan jedan poziv: 'Palite kamione i dolazite u Omiš'. Svi su se odazvali
Foto: Dalmacija Danas
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Situacija je katastrofalna, sam ne mogu ništa, ali prijatelji su sve što čovjek ima. Nazvao sam ih i samo rekao: 'Palite kamione i dolazite u Omiš, opisao je Bogdan Utrobičić

Nakon velikog požara koji je poharao omiško područje, na terenu se intenzivno radi na saniranju posljedica vatrene stihije. Požar je iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu, među kojom su i brojni potpuno izgorjeli automobili.

Dalmacija Danas dobila je fotografije s terena koje prikazuju uklanjanje uništenih vozila. Prioritet je najprije bio očistiti cestu na području Ravnice – Nemira kako bi ponovno postala prohodna, a u akciju su se uključile brojne vučne službe.

Naime, dok se požar približavao kućama, ljudi su u panici napuštali automobile na cesti i spašavali se pred vatrom. Nakon što je prošla neposredna opasnost, dio vozila ostao je zaključan i blokirao prometnicu. Neki su u stanju opće fertutme i panike vozili zapaljene aute.

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Vozi gorući auto kod Lokve Rogoznice VIDEO
Vozi gorući auto kod Lokve Rogoznice | Video: Čitatelj 24sata

Jedan od onih koji su se uključili u akciju bio je Bogdan Utrobičić, koji je na Facebooku opisao kako je sve počelo. Gledajući požar koji se širio njegovim gradom i zahvaćao kuće i poslovne prostore njegovih prijatelja, odlučio je ponuditi pomoć.

Kako je naveo, Gradu Omišu ponudio je pomoć vučne službe kako bi se što prije raščistila cesta između Ravnica i Nemire. Krenuo je kamionom prema pogođenom području, no ubrzo je postalo jasno da je razmjer problema prevelik da bi posao mogao obaviti sam. Tada je, kaže, nazvao kolege i prijatelje.

FOTO Ovo je mjesto gdje je počeo ogroman požar kod Omiša!
Ovo je mjesto gdje je počeo ogroman požar kod Omiša!

 - Situacija je katastrofalna, sam ne mogu ništa, ali prijatelji su sve što čovjek ima. Nazvao sam ih i samo rekao: 'Palite kamione i dolazite u Omiš - opisao je Utrobičić.

Odaziv je bio trenutačan. Prema njegovim riječima, cesta Ravnice – Nemira bila je otvorena za otprilike sat vremena, iako su brojni automobili koji su ostali na prometnici bili zaključani.

"To je naš posao i idemo", poručio je. Utrobičić je javno zahvalio svim kolegama i prijateljima koji su se odazvali pozivu i stigli sa svojim vozilima pomoći u raščišćavanju prometnice.

 - Srce je veliko kao kuća, od ponosa i tuge - napisao je.

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