U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju postavljena je izložba o Miji Kišpatiću, fascinantnom hrvatskom znanstveniku, ali, na žalost, slabo poznatom u široj javnosti. Ovo je priča o tom neobičnom čovjeku...
ZABORAVLJENI GENIJ PLUS+
Bio je hrvatski Attenborough iz 19. stoljeća: Ali povučen, šutljiv, neženja i 'kojekako odjeven'...
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Izložba "Mijo Kišpatić- samozatajan vizionar" otvorena je povodom 175. godišnjice njegova rođenja i 100. obljetnice smrti, a autori izložbe Kišpatića opisuju kao snažnog popularizatora znanosti u 19. stoljeća ali i znanstvenika koji je postavio temelje seizmologije, geologije i mineralogije.
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