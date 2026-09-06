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ZABORAVLJENI GENIJ PLUS+

Bio je hrvatski Attenborough iz 19. stoljeća: Ali povučen, šutljiv, neženja i 'kojekako odjeven'...

Piše Alen Galović,
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Bio je hrvatski Attenborough iz 19. stoljeća: Ali povučen, šutljiv, neženja i 'kojekako odjeven'...
24sata Zagreb: Izložba o Miji Kišpatiću | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju postavljena je izložba o Miji Kišpatiću, fascinantnom hrvatskom znanstveniku, ali, na žalost, slabo poznatom u široj javnosti. Ovo je priča o tom neobičnom čovjeku...

Izložba "Mijo Kišpatić- samozatajan vizionar" otvorena je povodom 175. godišnjice njegova rođenja i 100. obljetnice smrti, a autori izložbe Kišpatića opisuju kao snažnog popularizatora znanosti u 19. stoljeća ali i znanstvenika koji je postavio temelje seizmologije, geologije i mineralogije.

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