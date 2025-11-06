Obavijesti

MEĐU POSLJEDNJIM ŽIVIMA

Izraelski talac o zatočeništvu u Gazi: 'Islamski džihadist skinuo me do gola. Paklu nema kraja'

Piše Filip Sulimanec,
Izraelski talac o zatočeništvu u Gazi: 'Islamski džihadist skinuo me do gola. Paklu nema kraja'
Rom Braslavski je bio među posljednjih dvadesetak živih talaca koji su prošlog mjeseca oslobođeni nakon više od dvije godine zatočeništva, u sklopu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Držao ga je Palestinski islamski džihad

Rom Braslavski, koji je radio kao zaštitar kada je otet s glazbenog festivala Nova 7. listopada, rekao je u intervjuu za emisiju „Hazinor” na kanalu Channel 13 da su ga pripadnici Palestinskog islamskog džihada držali zatočenog, pritom ga svukli do gola i vezali.

On je prvi muški talac koji je javno izjavio da je bio žrtva seksualnog napada tijekom zatočeništva.

 - Skinuli su mi svu odjeću, donje rublje, sve. Bio sam potpuno gol. Bio sam iscrpljen, umirao sam od gladi. Molio sam Boga – spasi me, izbavi me već jednom, i samo si govoriš u sebi... što se to, dovraga, događa - rekao je Braslavski (21), a glas mu je zadrhtao prije nego što je završio rečenicu. Braslavski je rekao da je to „nedvojbeno” bio seksualni napad.

 - To je seksualno nasilje, a njegova je glavna svrha bila poniziti me. Cilj je bio slomiti moje dostojanstvo, i upravo je to učinio. Teško mi je govoriti baš o tom dijelu. Ne volim o tome pričati - rekao je Braslavski u intervjuu.

unatoč nastavku nasilja Hamas predao još jedno tijelo Crvenom križu u Pojasu Gaze
Hamas predao još jedno tijelo Crvenom križu u Pojasu Gaze

 - Samo se moliš Bogu da prestane. Dok sam bio tamo - svaki dan, nakon svakog premlaćivanja - govorio bih si: 'Preživio sam još jedan dan u paklu'. Sutra ću se probuditi u novi pakao. I onda još jedan. I još jedan. Tome nema kraja - prisjetio se Izraelac.

Braslavski je bio među posljednjih dvadesetak živih talaca koji su prošlog mjeseca oslobođeni nakon više od dvije godine zatočeništva, u sklopu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Držao ga je Palestinski islamski džihad, palestinska militantna skupina iz Gaze saveznički povezana s Hamasom, koja je također držala izraelske taoce tijekom rata.

Militanti su ranije ove godine objavili snimku iscrpljenog Braslavskog, a njegov je otac tada izjavio da nije prepoznao vlastitog sina. Njegova majka je za izraelske medije rekla kako je navodno bio prisiljen prijeći na islam u zamjenu za hranu.

