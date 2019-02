Bio je na rubu smrti: Cura ga tukla, mučila i izgladnjivala...

Alex Skeel (22) i Jordan Worth (22) upoznali su se kad im je bilo 16 godina. Alex je izgubio glavu za djevojkom i počeli su hodati, ali brzo je na površinu počeo izbijati Jordanin pravi karakter.

Počela je kontrolirati Alexa, govoriti mu kakvu frizuru da nosi i koje boje smije odijevati. U želji da je impresionira, mladić te opaske nije shvaćao kao nešto negativno već joj se želio što više svidjeti. Nakon što mu je prerezala SIM karticu i upropastila proslavu 18. rođendana svađom s rođakinjom, prekinuli su. No u svibnju 2014. Jordan mu je javila da je rodila njihovog sina, pa su se pomirili.

Foto: Profimedia

Lagala da mu je umro djed

Alex je ubrzo saznao da se Jordan nije nimalo promijenila, prenosi Mirror sadržaj novog dokumentarca BBC-a o zlostavljanim muškarcima u vezama.

Kad su se uselili u kuću u Surryju, Jordan je Alexu zabranila da kontaktira s obitelji. Slala im je poruke u njegovo ime da ih mrzi i da ih više ne želi vidjeti, a jednom prilikom mu je lagala da mu je umro djed. Pustila ga je da plače dva sata prije nego mu je rekla 'da se šali'.

Kada su išli na izlet u Winter Wonderland, natjerala ga je da popije šaku tableta za spavanje pa se niti ne sjeća kako su stigli kući, ispričao je Jordan svoju muku koja je postajala sve gora. Morao je spavati na podu, a htjela mu je i promijeniti ime.

Izgladnjivala ga i tjerala da spava na podu

Worth mu je oduzela novčanik i dokumente, nije mu dozvolila da radi niti da jede bez njezine dozvole zbog čega je značajno smršavio.

- Tijelo mi se počelo gasiti - ispričao je Alex kojeg je Jordan, nakon četiri godine veze, počela i tući.

Čekićem ga je udarala po potkoljenicama i glavi, nožem ga je bola po rukama i nogama i polijevala ga kipućom vodom dok je spavao. Mlatila ga je sa svime što bi joj došlo pod ruku. Jednom ga je toliko izudarala četkom za kosu da mu je djelomično izbila zub, kako nije mogao kod zubara, Alex ga je morao sam izvaditi.

Polijevala ga kipućom vodom

- Vozili smo se u autu. Sve je djelovalo normalno, odjednom je rekla 'To je to', izvadila četku i potpuno poludjela - ispričao je Alex koji se nadao kako će zlostavljanje prestati nakon što im se u svibnju 2017. rodila i kći. Ali zlostavljanje je tad postalo još gore.

- Vrištao sam - rekao je Alex kad je ispričao kako ga je stjerala u kut i zalila ga kipućom vodom. Zbog toga je trebao ići i na operaciju, ali Worth ga nije pustila. Samo nekoliko dana nakon toga napala ga je nožem za kruh i razrezala mu ruku dok se pokušao obraniti.

Usred noći napala ga nožem

- Bila je sredina noći. Dva ujutro. Pokušavao sam je spriječiti da uđe u kupaonicu, htjela me ubosti u glavu - ispričao je mladić. Susjedi su im zvali policiju, a Alex je od straha lagao da je za ozljede sam kriv.

Foto: Profimedia

Nakon što su ga pustili iz bolnice, Alexa su posjetili zabrinuti policajci. Tek kad su došli po danu su vidjeli koliko je loše stanje 22-godišnjaka. Bio je iscrpljen, pun modrica. U policijskom autu su ga uspjeli nagovoriti da progovori o zlostavljanju.

'Kad su je uhitili osjetio sam se tako slobodno'

Nakon što je prošao sistematski pregled, liječnici su mu rekli da ne bi živio duže od 10 dana da ga nisu doveli. Mjesecima nije pojeo normalan obrok, a dijagnosticirali su mu i hidrocefalus, nakupljanja tekućine u lubanji zbog udaraca u glavu.

Jordan Worth policija je ubrzo uhitila i osuđena je na sedam godina zatvora.

- Kad su je uhitili osjetio sam se tako slobodno - rekao je Skeel koji sada ima puno skrbništvo nad njihovom djecom i potporu obitelji.

- Ljudi me stalno pitaju zašto nisam otišao, ali to je tako komplicirano. Kako dani prolaze, sve bolje to shvaćam - zaključio je Skeel.