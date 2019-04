Bio je najstariji franjevac na svijetu: Doživio je 105 godina

Donosimo vam feljton u četiri nastavaka o omiljenim hrvatskim svećenicima, ljudima koji su svojim životom i radom pokazali kako treba služiti Bogu i narodu. Svojim djelovanjem i radom su nas zadužili, to su svećenici koji su doprli do srca i duša vjernika ali i onih koji to nisu. Nažalost, svi su umrli u zadnjih nekoliko godina. Treći nastavak govori o fra Berardu Barčiću, fratru koji je ljude privlačio svojom jednostavnošću i skromnošću..

- Ne planiram ništa u životu, živim dan po dan i još ne znam zašto me Bog toliko voli da sam doživio te godine. Sretan sam što se u ovim godinama još sam oblačim, jedem, tuširam i silazim niz stepenice jer je u ovim godinama čovjek uglavnom mizerija - kazao nam je skromni fra Berard Barčić kad smo s njim razgovarali godinu dana pred smrt.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1206048 / Omiljeni hrvatski svećenici]

Zadnjih 30 godina života proveo je u Puli gdje je i umro prije tri godine. Imao je 105. godina. Od toga kao redovnik proveo 90 godina. Obilježio je sve postojeće misničke jubileje. Zlatnu, dijamantnu i bisernu misu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Svećenik franjevac, profesor biologije, geologije i kemije rođen je 1910. u Kamporu na otoku Rabu u obitelji s mnogo djece preživio je dva svjetska rata i Domovinski rat.

Čovjek molitve, intenzivnog duhovnog života, uvijek, pa čak i u svojim poznim godinama, bio je spreman primiti one koji k njemu dolaze za ispovijed ili savjet. Sve do same smrti koncelebrirao je misu i mnogi su vjernici dolazili baš njega vidjeti. Fra Berarda će pamtiti kao dobrog, dragog i pobožnog fratra koji je svojim životom pokazivao primjer pravog redovnika.

Operiran devet puta

Svoju dugovječnost je objašnjavao umjerenošću.

- Za večeru već više od 10 godina jedem samo kuhani bjelanjak jednog jajeta s kruhom i malo bevande. Doručkujem uvijek bijelu kavu s kruhom i nikad se ne najedem previše. Važna je u životu samodisciplina, a to imam - kazao nam je tada veseli i zdravi fratar Berard te nam je tako odao svoj recept za dugovječnost. U 105. godini imao je sve svoje zube.

- To je moj prirodni osmijeh. Imao sam i ja kroz život nedaća, operiran sam devet puta i evo Bog me još drži. Mislim da želi da se obratim, pa je to zato. Tri sata na dan provedem u molitvi, a u ovim godinama još volim puno čitati, najviše životopise svetaca - zahvalan je bio fra Berard Barčić.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Kao prirodoslovac proučio je otočić Košljun, za kojeg je uspio nabrojiti 540 vrsta zelenih biljaka koje je razvrstao u 111 porodica, te je pronašao 151 vrstu gljiva iz 33 porodice. Na franjevačkom groblju na otočiću Košljunu kraj Krka je i pokopan

- Ako prevlada zloća, neće biti dobro. Ako budemo dobri, tako će biti i oko nas - kazao je jednostavno franjevac Barčić.

Tema: Feljtoni