Bio je pijan, ukrao je slatkiše i piće pa onda bježao od policije

Međimurski su policajci u utorak, 45 minuta po ponoći u Čakovcu, pokušali zaustavili vozača koji je bio za upravljačem golfa varaždinskih registarskih oznaka, ali on nije stao te je nastavio vožnju. Nakon potjere ipak je zaustavio automobil, da bi pokušao ponovo pobjeći, ali su ga policajci zadržali.

Pregledom vozila kod muškarca starog 30 godina, koji je s područja Koprivničko – križevačke županije, pronađena su razna alkoholna pića i slatkiši, koji kako se sumnja su ukradeni. Vezano uz porijeklo robe provode se daljnja kriminalistička istraživanja, a vozač koji je bio pod utjecajem alkohola priveden je na Prekršajni odjel, Općinskog suda. U optužnom aktu policija od suda traži maksimalnu kaznu, jer se radi o osobi koja je vozila bez položenog ispita, a to mu nije prvi prekršaj u prometu.

Zakon za vožnju bez položenog ispita predviđa novčanu kaznu u rasponu od 10 do 20 tisuća kuna. Uz to što je vozio pijan slijedi ga i dodatni udarac po džepu od 5 000 do 15 000 kuna. Ujedno, mu sud može izreći i zaštitnu mjeru zabranu upravljanja vozilima „B“ kategorije u trajanju do godine dana nakon što položi vozački ispit. No, pitanje je jer se radi o recidivistu koliko ta mjera ima svrhu.

Doduše ta se kazna može zamijeniti i boravkom u zatvoru do 60 dana, što policija u svom optužnom aktu i predlaže.