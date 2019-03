'Bio je pomalo nasrtljiv prema djevojkama pa je naručio piće'

Došao je u kafić oko 1 sat iza ponoći i naručio malu pivu. U jednom trenu primijetila sam da je bio pomalo nasrtljiv prema dvjema djevojkama, primicao im se, a one se odmicale i pogledavale prema meni. Vidjela sam da ih to smeta te sam ga upozorila i zamolila da ih ne gnjavi, što je on poslušao.

Potom je naručio još jedno piće, no ja sam mu ga dobila poslužiti i rekla da je dosta. Kada je u kafić stigao moj suprug, kojeg sam zvala da mi pomogne jer je konobar tijekom noći ozlijedio prst, on mu se požalio da sam prema njemu bila bezobrazna, da mu nisam htjela dati piće, no suprug mu je rekao da se ne ljuti jer sam vjerojatno malo nervozna. Ubrzo nakon toga otišao je iz lokala u kojem je bio svega nekih pola sata, svjedočila je u nastavku suđenja vlasnica senjskog kafića kojeg je prije tragičnog epiloga posjetio Ivan Tomljanović (57), optužen za ubojstvo Tomislava Lopca te dvostruki pokušaj ubojstva Josipa Mesića (27) i Tina Rončevića (28) u rujnu 2017. u noćnom klubu Konoba u Senju.

Dodala je da je čula kako se optuženi i prije "znao nabacivati mlađim curama jer je Senj malo mjesto, zna se tko je kakav i što se od koga može očekivati", no i da je u njenom kafiću, kojeg drži četiri godine, bio svega 4, 5 puta, popio bi piće s lovcima i s njim, kaže, nikad nije bilo problema.

Iste večeri u kafiću su bili navedeni Mesić i Rončević, koji su sa društvom slavili rođendan, no, tvrdi suprug vlasnice kafića, između njih i Tomljanovića nije bilo kontakta.

- Kafić smo zatvorili oko 4 sata kada smo krenuli u čišćenje, a oko 5, taman pred nego što ćemo zaključati, optuženi se ponovo pojavio na vratima i pitao može li popiti piće. Rekli smo mu da ne može jer je kafić zatvoren i on je otišao - kazao je suprug vlasnice kafića, koji je po zadahu i sjaju u očima zaključio da je optuženi bio pijan.

Na ovaj iskaz Tomljanović je imao primjedbu rekavši da se on ne sjeća da je u rano jutro ponovo navratio u kafić Old friends, pogotovo "ne u takvom stanju"

.Ubrzo nakon toga Tomljanović se, naoružan pištoljem i revolverom, vratio u disco klub Konoba, iz kojeg je netom prije izbačen, otvorio paljbu te, ispalivši više hitaca, ubio 38-godišnjeg redara i teško ranio mlade Senjane, kojima je život spašen samo zahvaljujući hitnoj medicinskoj intervenciji.