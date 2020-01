Bio je sudac i govorilo se da 'dili godine kao dici bombone'

Branko Šerić osebujan je odvjetnik, prepoznatljiv po uvijek jako istaknutim naočalama i stiliziranoj bradici i brčićima, a ostat će upamćen i kao prvi hrvatski odvjetnik kojeg je angažirala jedna Facebook grupa. Šerić je, kao što je već poznato, prihvatio obranu trostrukog splitskog ubojice Filipa Zavadlava, a angažirala ga je grupa na Facebooku "Pravda za Filipa".

Branko Šerić je kao i njegov branjenik također iz Splita, a ovaj nesuđeni glumac u svojoj bogatoj odvjetničkoj karijeri zastupao je klijente iz svih mogućih područja - od medija, do gospodarskog kriminala i ratnih zločina.

U Splitu je radio kao sudac sve do 1989. godine, kada je sudačku karijeru nastavio u Zagrebu. Šerić je kao sudac bio poznat po dosta strogim kaznama, pa se po Splitu govorilo da je "Šerić dilija godine ka dici bombone".

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL S druge strane, bio je široke ruke i po pitanju oslobađajućih presuda, pa je tako odbacio prijedlog tužiteljstva da se zabrani jedno izdanje Ferala, i to broj u kojem je bio tekst "Mlada Partizanka bužu imala", koji se odnosio na trajekt "Partizanka", koji je udario u obalu. Feral je u to vrijeme izlazio kao podlistak Nedjeljne Dalmacije, a Šerić je oslobađajuću odluku obrazložio riječima - "neka ljudi čitaju, neka se smiju...".

Šerić je Feralovce tako spasio kao sudac 1988. godine u Jugoslaviji, a u Hrvatskoj ih je branio kao odvjetnik u postupku koji je inicirao pokojni predsjednik Franjo Tuđman jer se smatrao uvrijeđenim i oklevetanim. Rezultat obrane je prvo oslobađajuća presuda, a poslije je postupak protiv Ferala obustavljen.

Šerić je ispričao da mu nije smetalo što su ga Feralovci često sprdali u svojoj slavnoj rubrici "Greatest shits".

- U rubrici Greatest shits su me razvaljivali, ali nije mi to smetalo. Smijeh i satira su nam neophodni i smatram to i danas - rekao je Šerić.

Sudac je bio do 1995. godine, a zagrebački dio njegove sudačke karijere obilježio je postupak za kontroverzno ubojstvo Ante Paradžika. Bio je predsjednik sudskog vijeća u ovom postupku koje i danas ostaje jedno od najtajnovitijih političkih ubojstava na ovim prostorima. Četvorici optuženih podijelio je kazne u rasponu od šest do osam godina, ali koliko je slučaj bio politički zatrovan govori i podatak da su se nakon izlaska iz zatvora vratili na svoje stare poslove u policiji. Kada nije prošao na natječaju za suca Vrhovnog suda, prešao je u odvjetnike.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Kao odvjetnik zastupao je mnoge, a klijenti su mu bili Vinko Martinović Štela, kojeg je branio u Haagu, general Mladen Kruljac, kojeg je zastupao u aferi Sibinj, David Kruljac, sin generala Kruljca, kojem je isposlovao vrlo dobu nagodbu s tužiteljstvom. Branio je i bivšeg šefa HEP-a Ivana Mravka, koji je progovorio o svim malverzacijama unutar te tvrtke, a bio je i odvjetnik Josipa Klemma.

Njegov klijent bio je i Davor Domazet Lošo, kojeg je branio u procesu za zločine u Medačkom džepu. Protiv kojeg nije podignuta optužnica za Medački džep.

Jedan od zadnjih klijenata mu je zadarski policajac, suspendiran zbog sumnje da je medijima dostavio snimku prebrze vožnje bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića.

Možda najosjetljiviji slučaj na kojem je radio bila je obrana Dinka Šakića, ustaškog zločinca i zadnjeg zapovjednika logora Jasenovac. Sudilo mu se 1999. nakon što je izručen iz Argentine, kao i njegovoj supruzi Nadi, koju je Šerić također branio.

- Slučaj je bio jako delikatan, jer je utvrđivanje činjenica bilo jako teško. Živi sudionici ovih događaja bili su rijetki, bilo je indirektnih svjedoka, kao i obitelji žrtava - rekao je medijima u to vrijeme Šerić.

Šakić je na kraju osuđen, a protiv njegove supruge Nade postupak je obustavljen. Šerić je u obrambenoj strategiji, među ostalim, predlagao sudu da se na nju primijeni zakon za maloljetnike jer je u inkriminirano vrijeme bila malodobna.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Nakon što su prošli haški procesi, Šerić se posvetio slučajevima u Hrvatskoj, a kroz godine su ga mediji proglasili "stručnjakom za nagodbe s USKOK-om.

- Šutnja je zlato, a istina je dijamantna - je inače Šerićevo geslo, a na svoje sposobnosti za nagodbe kaže da sve ovisi o stanju predmeta, te količini i kvaliteti dokaza kojima raspolaže tužiteljstvo. Naravno, nešto ovisi i o osobi koju brani.

- Kad nemaš kud, predložiš klijentu priznanje, ulaziš u pregovore s tužiteljstvom, nastojiš izvući za branjenika što bolju poziciju. Veliki odvjetnički uredi na Zapadu imaju posebne odvjetnike za slučajeve nagodbi - izjavio je svojevremeno Šerić.

No, cijela njegova životna priča trebala je biti drukčija. Kao dječak je pokazivao veliku ljubav prema glumi. U splitskom dječjem kazalištu, koje je tada nosilo ime "Titovi mornari", sudjelovao je u nekoliko predstava. No, ovaj mu se san, među ostalim, nije ostvario zbog "maturalnog pada na popravni" iz latinskog, pa "nije stigao upisati glumu", nego je završio na pravu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Tu i tamo mu je ipak uspjelo doći na velike ekrane. U filmu Dejana Aćimovića "Je li jasno, prijatelju?" glumio je suca koji je okrivljenika osudio na 10-godišnju robiju. Nastupio je i u dokumentarnom filmu o jednom njegovu klijentu utamničenom zbog zloporabe opojnih droga, a tema je bila zatvorski tretman HIV pozitivnih osoba.

U njegovom odvjetničkom uredu rade i njegov sin Aljoša, inače osnivač grupe Pavel, te kćer Nina.