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Bio jednom Velesajam. Izlog YU privrede i Titov ponos, danas je to najskuplje zemljište u državi

Početak rujna desetljećima je bio rezerviran za Zagrebački jesenski velesajam, manifestaciju koja je okupljala gospodarstvenike, političare, izlagače i posjetitelje iz cijelog svijeta. Tih bi dana Zagreb postajao središte međunarodne trgovine, a golemim paviljonima prolazile su stotine tisuća ljudi željnih novih proizvoda, tehnologija i prizora života koji su im inače bili nedostupni.
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zagrebački velesajam
Prvotno je djelovao kao Zagrebački zbor, osnovan na poticaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša. Prve sajamske priredbe održavale su se na prostoru današnje Martićeve ulice, uz izložbe, koncerte, cirkus i druge zabavne sadržaje. Nakon prekida tijekom Prvog svjetskog rata Zbor je nastavio djelovati u staroj gradskoj jašionici u Martićevoj. Zbog širenja grada preseljen je u Savsku cestu, na prostor današnjeg Studentskog centra i dijela Tehničkog muzeja. FOTO: Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika
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Prvotno je djelovao kao Zagrebački zbor, osnovan na poticaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša. Prve sajamske priredbe održavale su se na prostoru današnje Martićeve ulice, uz izložbe, koncerte, cirkus i druge zabavne sadržaje. Nakon prekida tijekom Prvog svjetskog rata Zbor je nastavio djelovati u staroj gradskoj jašionici u Martićevoj. Zbog širenja grada preseljen je u Savsku cestu, na prostor današnjeg Studentskog centra i dijela Tehničkog muzeja. FOTO: Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika | Foto:
Komentari 1

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