Bio jednom Velesajam. Izlog YU privrede i Titov ponos, danas je to najskuplje zemljište u državi

Početak rujna desetljećima je bio rezerviran za Zagrebački jesenski velesajam, manifestaciju koja je okupljala gospodarstvenike, političare, izlagače i posjetitelje iz cijelog svijeta. Tih bi dana Zagreb postajao središte međunarodne trgovine, a golemim paviljonima prolazile su stotine tisuća ljudi željnih novih proizvoda, tehnologija i prizora života koji su im inače bili nedostupni.
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Prvotno je djelovao kao Zagrebački zbor, osnovan na poticaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša. Prve sajamske priredbe održavale su se na prostoru današnje Martićeve ulice, uz izložbe, koncerte, cirkus i druge zabavne sadržaje.
Nakon prekida tijekom Prvog svjetskog rata Zbor je nastavio djelovati u staroj gradskoj jašionici u Martićevoj. Zbog širenja grada preseljen je u Savsku cestu, na prostor današnjeg Studentskog centra i dijela Tehničkog muzeja. FOTO: Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika
Prvotno je djelovao kao Zagrebački zbor, osnovan na poticaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša. Prve sajamske priredbe održavale su se na prostoru današnje Martićeve ulice, uz izložbe, koncerte, cirkus i druge zabavne sadržaje.
Nakon prekida tijekom Prvog svjetskog rata Zbor je nastavio djelovati u staroj gradskoj jašionici u Martićevoj. Zbog širenja grada preseljen je u Savsku cestu, na prostor današnjeg Studentskog centra i dijela Tehničkog muzeja. FOTO: Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika |
Foto:
Prvotno je djelovao kao Zagrebački zbor, osnovan na poticaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša. Prve sajamske priredbe održavale su se na prostoru današnje Martićeve ulice, uz izložbe, koncerte, cirkus i druge zabavne sadržaje.
Nakon prekida tijekom Prvog svjetskog rata Zbor je nastavio djelovati u staroj gradskoj jašionici u Martićevoj. Zbog širenja grada preseljen je u Savsku cestu, na prostor današnjeg Studentskog centra i dijela Tehničkog muzeja. FOTO: Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika
Na Zagrebačkom zboru Philips je predstavio jedno od prvih javnih televizijskih prikazivanja na ovim prostorima. Tijekom Drugog svjetskog rata prostor je zauzela vojska, a redovita sajamska djelatnost bila je prekinuta. Nakon rata Zagrebački zbor ugašen je, a njegovu imovinu i djelatnost preuzelo je novo gradsko poduzeće Zagrebački velesajam. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Gradonačelnik Većeslav Holjevac odlučio ga je preseliti na prazne livade preko Save i time otvorio put izgradnji Novog Zagreba. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Novi velesajamski kompleks svečano je otvorio Josip Broz Tito, kojemu je postao jedna od omiljenih državnih pozornica. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Vlastite paviljone gradile su brojne europske zemlje, ali i SAD, Sovjetski Savez i Kina, a neke su projektirali najpoznatiji arhitekti toga vremena. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Poslijeratni Velesajam postao je mjesto na kojem su istodobno izlagali Sovjetski Savez, Sjedinjene Države i brojne druge zemlje. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Za jugoslavensku vlast bio je dokaz otvorenosti zemlje, a za Tita važan prostor susreta s državnicima, diplomatima i gospodarstvenicima. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Velesajam je bio ponos jugoslavenske privrede, na kojem su se predstavljali najveći industrijski sustavi iz svih republika tadašnje države. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Naslovi poput „Svijet na Zagrebačkom velesajmu“ i „Dostignuća naše privrede“ stvarali su sliku zemlje koja ravnopravno posluje s najvećim svjetskim silama. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Posebno se isticao izvoz domaćih strojeva, brodova, vozila, električne opreme i građevinskih projekata u zemlje Azije, Afrike i Bliskog istoka. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Jesenski velesajam donosio je Zagrebu pune hotele, prepune restorane, posebne prometne linije i tisuće stranih gostiju, pa je cijeli grad živio u njegovu ritmu. (FOTO:Velesajama)
Tijekom najvećih jesenskih sajmova kroz paviljone su prolazile stotine tisuća ljudi, a Zagreb je postajao jedno od središta međunarodne trgovine. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Pred kraj osamdesetih optimistične parole o napretku sve su teže skrivale inflaciju, zaduženost i krizu jugoslavenske industrije. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)
Nakon raspada države nestali su i veliki velesajamski naslovi o „uspjesima naše privrede“ – zajedno s tvornicama, tržištem i političkim sustavom koji ih je stvarao. (FOTO:Revija jugoslavenskih izvoznika i uvoznika)