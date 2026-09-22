Birači oporbe imaju svoje favorite i među HDZ-ovcima: Pogledajte tko ih je osvojio...

Rujansko istraživanje Crobarometar pokazuje stabilnost među vodećim hrvatskim strankama, dok građani ocjenjuju političare i ministre, ističući Zorana Milanovića kao najpozitivnije ocijenjenog.
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Rujansko istraživanje Crobarometar pokazuje da među vodećim hrvatskim strankama nema većih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. HDZ i dalje drži prvo mjesto, dok su veće razlike vidljive u percepciji pojedinih političara. Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, provela je agencija Ipsos. Ovoga puta građani su, osim rejtinga stranaka i političara, ocjenjivali i ministre.
HDZ je u rujnu zadržao vodeću poziciju s podrškom 26,4 posto ispitanika. SDP je drugi s 17,9 posto, dok je Možemo! na trećem mjestu s 13,3 posto.
Slijedi Most s 9,2 posto, dok je Domovinski pokret na 2,8 posto. Drito ima potporu 2,1 posto ispitanika, dok su sve ostale stranke ispod dva posto.
Milanović najpozitivnije ocijenjen, Plenković na vrhu negativnog dojma
Od rujna je izmijenjena lista političara čiji se rejting prati. Najpozitivniji dojam građani imaju o predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji pozitivno ocjenjuje 60 posto ispitanika.
Na drugom mjestu je Nikola Grmoja s 43 posto, a slijedi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 41 posto. Sandra Benčić ima 36 posto pozitivnog dojma, dok je premijer Andrej Plenković na petom mjestu s 33 posto.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ima 32 posto pozitivnog dojma, Siniša Hajdaš Dončić 26 posto, a Ivan Penava 22 posto.
Kada je riječ o negativnom dojmu, na prvom je mjestu Plenković. O njemu negativan stav ima 63 posto ispitanika. Slijedi Penava sa 62 posto, dok Jandroković ima 54 posto negativnog dojma.
Hajdaš Dončić negativan dojam ostavlja na 50 posto ispitanih, Tomašević na 48, a Benčić na 46 posto. Grmoja je na 36 posto, dok Milanović ima 35 posto negativnog dojma.
Građani ocijenili i ministre
Rujanski Crobarometar donosi i prosječne ocjene ministara.
Najbolje je ocijenjen Tomo Medved s prosječnom ocjenom 2,95. Slijedi Ivan Anušić s 2,92, dok je Oleg Butković treći s prosjekom 2,72.
Davor Božinović i Tonči Glavina dijele četvrto mjesto s prosječnom ocjenom 2,64, dok Branko Bačić ima prosječnu ocjenu 2,58.
Na drugom kraju ljestvice su Marija Vučković s prosjekom 2,13 i Gordan Grlić Radman s 2,15. Slijede Tomislav Ćorić s 2,31, Irena Hrstić s 2,32 te Alen Ružić s prosječnom ocjenom 2,34.
Prema istraživanju, među simpatizerima različitih stranaka postoje razlike u preferencijama ministara. Simpatizeri SDP-a najbolje ocjenjuju Olega Butkovića, simpatizeri Možemo! najviše preferiraju Davora Božinovića, dok simpatizeri Mosta najbolje ocjenjuju Tomu Medveda i Ivana Anušića.
Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 17. rujna metodom Knowledge panela na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.
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