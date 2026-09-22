Birači oporbe imaju svoje favorite i među HDZ-ovcima: Pogledajte tko ih je osvojio...

Rujansko istraživanje Crobarometar pokazuje da među vodećim hrvatskim strankama nema većih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. HDZ i dalje drži prvo mjesto, dok su veće razlike vidljive u percepciji pojedinih političara. Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, provela je agencija Ipsos. Ovoga puta građani su, osim rejtinga stranaka i političara, ocjenjivali i ministre.

HDZ je u rujnu zadržao vodeću poziciju s podrškom 26,4 posto ispitanika. SDP je drugi s 17,9 posto, dok je Možemo! na trećem mjestu s 13,3 posto.

Foto: Dnevnik Nove TV

Slijedi Most s 9,2 posto, dok je Domovinski pokret na 2,8 posto. Drito ima potporu 2,1 posto ispitanika, dok su sve ostale stranke ispod dva posto.

Foto: Dnevnik Nove TV

Foto: Dnevnik Nove TV

Milanović najpozitivnije ocijenjen, Plenković na vrhu negativnog dojma

Od rujna je izmijenjena lista političara čiji se rejting prati. Najpozitivniji dojam građani imaju o predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji pozitivno ocjenjuje 60 posto ispitanika.

Foto: Dnevnik Nove TV

Na drugom mjestu je Nikola Grmoja s 43 posto, a slijedi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 41 posto. Sandra Benčić ima 36 posto pozitivnog dojma, dok je premijer Andrej Plenković na petom mjestu s 33 posto.

Foto: Dnevnik Nove TV

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ima 32 posto pozitivnog dojma, Siniša Hajdaš Dončić 26 posto, a Ivan Penava 22 posto.

Foto: Dnevnik Nove TV

Foto: Dnevnik Nove TV

Kada je riječ o negativnom dojmu, na prvom je mjestu Plenković. O njemu negativan stav ima 63 posto ispitanika. Slijedi Penava sa 62 posto, dok Jandroković ima 54 posto negativnog dojma.

Foto: Dnevnik Nove TV

Hajdaš Dončić negativan dojam ostavlja na 50 posto ispitanih, Tomašević na 48, a Benčić na 46 posto. Grmoja je na 36 posto, dok Milanović ima 35 posto negativnog dojma.

Foto: Dnevnik Nove TV

Građani ocijenili i ministre

Rujanski Crobarometar donosi i prosječne ocjene ministara.

Najbolje je ocijenjen Tomo Medved s prosječnom ocjenom 2,95. Slijedi Ivan Anušić s 2,92, dok je Oleg Butković treći s prosjekom 2,72.

Foto: Dnevnik Nove TV

Davor Božinović i Tonči Glavina dijele četvrto mjesto s prosječnom ocjenom 2,64, dok Branko Bačić ima prosječnu ocjenu 2,58.

Foto: Dnevnik Nove TV

Na drugom kraju ljestvice su Marija Vučković s prosjekom 2,13 i Gordan Grlić Radman s 2,15. Slijede Tomislav Ćorić s 2,31, Irena Hrstić s 2,32 te Alen Ružić s prosječnom ocjenom 2,34.

Prema istraživanju, među simpatizerima različitih stranaka postoje razlike u preferencijama ministara. Simpatizeri SDP-a najbolje ocjenjuju Olega Butkovića, simpatizeri Možemo! najviše preferiraju Davora Božinovića, dok simpatizeri Mosta najbolje ocjenjuju Tomu Medveda i Ivana Anušića.

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 17. rujna metodom Knowledge panela na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.