Ne treba nama “preuzimanje odgovornosti”, nego ponuda plana, hodogram i sankcija za neizvršenje
Birači žele svjetonazorske teme. I dok je tako, nema nam pomoći
Ovih je dana jedan bivši političar na “fejsu” napisao kako je vrijeme da “SDP preuzme odgovornost za Hrvatsku”. Jezik je ovdje otkrio posvemašnju nemoć. “Preuzeti odgovornost za Hrvatsku” je frazetina koju nitko tko pretendira preuzeti vlast ne bi smio prevaliti preko usta. Fraziranje je jamstvo fijaska. Hrvatskoj, prije svega, treba suvisao plan s mjerljivim parametrima i sankcijama u slučaju neispunjenja. Kad je Zoran Jankovič 2006. prvi put ušao u utrku za gradonačelnika, ponudio je program “22 projekta za razvoj Ljubljane”. Svaki projekt (zatvaranje centra za promet, novi stadion itd.) imao je točan hodogram, proračun i rok. “Ako ne ispunim, odlazim”, rekao je. Uspio je. Ljubljana je danas bombonijera.
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