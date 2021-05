Vezano za slučaj HDZ-ova župana Blaženka Bobana, koji je pred kamerom ispričao kako je inscenirao požar na setu filma "Omen 666" američke produkcije koji se 2005. trebao snimati u Solinu, Tadašnji ministar kulture Božo Biškupić kazao je za dnevnik.hr da se tog slučaja ne sjeća i da je o njemu pročitao u medijima.

- Ma ne sjećam se ja toga ništa, to je bilo prije 16 godina. Nije to ni bilo nešto tako važno da bi čovjek držao u sjećanju. Moram priznati da je u predizborno vrijeme možda to najčudesnija izjava, možda kandidat želi neku reklamu za sebe na taj način - kazao je bivši ministar.