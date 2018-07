'Bit će jako vruće, budite na oprezu i držite se hladovine'

Srpanj je u većem dijelu zemlje bio kišovit, a temperature su se rijetko popele iznad 30 stupnjeva. No, čini se da će nam pravo ljeto donijeti kolovoz jer u našu zemlju stiže prvi ovogodišnji toplinski val.

Temperature će se idućih dana penjati i preko 35 Celzijevih stupnjeva zbog čega je i DHMZ izdao upozorenje, osobito za priobalno područje.

- Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece, stoji u upozorenju DHMZ-a.

'Neće biti ekstremno vruće, ali...'

Toplinski val koji može djelovati na zdravlje počinje u većini Hrvatske već danas. Sutra će biti još izraženiji, osobito na Jadranu, a nastavit će se cijeli ovaj tjedan.

- Držite se hladovine, pijte dosta tekućine. "Ljeto je - kad će bit vruće nego sada" rekao je Vakula za HRT i dodao:

- Neće biti ekstremno toplo, ali neće baš biti ni prosječna temperatura. U Zagrebu, sljedećih 7, 8, 9 dana bit će među najtoplijim razdobljima, ali ne najtoplije. Bit će to između prvih pet najtoplijih otkako postoje mjerenja u ovom dijelu godine. Ali, najvjerojatnije, bez rekorda.

Vrućine sve do kraja tjedna

Danas nas očekuje sunčano i vruće. Na kopnu povremeno umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka pokoji poslijepodnevni lokalni pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom u Slavoniji i Baranji. Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36 °C.

Foto: dhmz.hr

Sutra će u cijeloj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji. Vjetar većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će nakon umjerene bure i sjeverca poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 22, na Jadranu od 22 do 25. Najviša dnevna između 31 i 36 °C.

Meteoalarm: Za gotovo cijelu zemlju, izuzetak je gospićka regija, izdano je žuto upozorenje zbog vrućina koje slijede.

Vruće i uglavnom sunčano vrijeme zadržat će se do kraja ovoga tjedna.