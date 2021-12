Rusija je u blizini granice s Ukrajinom rasporedila više od 94.000 vojnika i moguće je da krajem siječnja sprema vojnu ofenzivu velikih razmjera, tvrdi ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov.

Dodao je kako Ukrajina neće ništa učiniti što bi moglo izazvati takav razvoj događaja, ali da je spremna braniti se ako Rusija krene u napad. Kijev vrši pritisak na EU i NATO da pripreme paket oštrih sankcija kako bi obeshrabrili Rusiju od pokretanja ofenzive. Kremlj je na izjave Kijeva uzvratio optužbom da proklamirani cilj Ukrajine - vraćanje Krima pod svoju kontrolu - predstavlja “izravnu prijetnju” Rusiji.

- Vrlo vjerojatno Ukrajina se priprema za oslobađanja okupiranih teritorija, a Rusija pokazuje zube ne bi li Ukrajinu odvratila od te namjere jer poznato je da Rusija podupire te odmetnute pokrajine Donbas, Donjeck i Luhansk - rekao je za RTL televiziju bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

Kremlj je pripojio crnomorski poluotok Krim od Ukrajine 2014. i nakon toga podupirao pobunjenike u borbi protiv vladinih snaga na istoku zemlje. U tom je sukobu ubijeno 14.000 ljudi, prema Kijevu, sukob još tinja, a Rusija od tada trpi međunarodne sankcije. Američki državni tajnik Antony Blinken upozorio je u ruskog kolegu da će Moskva platiti “visoku cijenu” ako napadne Ukrajinu i poziva da se pronađe diplomatski izlaz iz krize. Sergej Lavrov rekao je Blinkenu da će Moskva odgovoriti bude li Ukrajina uvučena u američke “geopolitičke igre”.

- Ako razmišljamo logički, jasno je da nema šanse da Rusija napadne Ukrajinu. To je neka vrsta hibridnog rata i propaganda, a svatko tko u tome sudjeluje ima svoj razlog. CBS je prije dva tjedna izvijestio o ruskim snagama na granici s Ukrajinom prikazavši postrojbe iz Smolenske oblasti koja se graniči s Bjelorusijom. Dok se pozornost bacala na izmišljenu prijetnju Rusa, Kijev je na granicu Ukrajine i samoproglašenih republika dopremio 120.000 vojnika, pola svoje vojske. To je taktika Ukrajine u dogovoru s NATO-om i, dijelom, Amerike. Na tom valu je i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izmislio da će Rusija izvesti državni udar, i to 1. prosinca, kad je u Dumi držao govor o stanju nacije.To mu je odlično došlo da ga ne bi ispitivali o njegovim neuspjesima. Osim što je upropastio ekonomiju, korupcija nije nikad bila gora iako se smatralo da ne može biti gore nakon Janukoviča i Porošenka. Umjesto da se priča o tome, pričalo se o izmišljenom državnom udaru - smatra profesorica Jelena Jurišić s Hrvatskih studija.